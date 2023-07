Trovati due corpi carbonizzati in una casa a Cinisi vicino Palermo: salgono vittime degli incendi in Sicilia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Sale il bilancio delle vittime degli incendi che stanno divorando la Sicilia, in particolare la zona di Palermo. Nella zona del capoluogo sono già tre i morti: dopo l’anziana morta perché i soccorsi non sono riusciti a raggiungerla, due corpi carbonizzati sono stati trovati in una casa a Cinisi.

Incendio a Cinisi, trovati due corpi carbonizzati

La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di martedì 25 luglio a Cinisi, in provincia di Palermo, in una abitazione nella zona di Fondo Orsa, non distante dall’aeroporto Falcone Borsellino.

All’interno dello stabile, andato in fiamme, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale hanno ritrovato i corpi carbonizzati di due persone.

La tragedia a Cinisi, non lontano dall'aeroporto di Palermo

Morti due anziani

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i carabinieri, che stanno svolgendo le indagini sulla vicenda. Le due vittime sono state identificate.

Secondo quanto riporta Ansa, si tratta di un uomo di 78 anni e di una donna di 76. Stando ad una prima ricostruzione, i due avevano occupato l’immobile, sarebbero stati raggiunti dal fuoco e non avrebbero avuto scampo.

In mattinata gli incendi hanno provocato un’altra vittima: una donna di 88 anni è deceduta perché i vigili del fuoco non sono riusciti a raggiungere la sua abitazione per soccorrerla a San Martino delle Scale, frazione di Monreale (Palermo).

Quattro le vittime degli incendi

Mentre il Nord Italia è alle prese con i danni causati dal maltempo, il Sud è nella morsa degli incendi. Numerosi i roghi che stanno interessando diverse zone di Sicilia, Calabria e Puglia.

Quattro finora le persone morte a cause degli incendi: ai tre nel Palermitano si aggiunge un anziano morto nella sua casa raggiunta dalle fiamme a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria.

Incendi anche in Puglia, dal Gargano al Salento, in zone prese d’assalto in questi giorni da tanti turisti.

La Sicilia chiede lo stato di emergenza

Intanto la Regione Sicilia si appresta a chiedere al governo lo stato d’emergenza per gli incendi che stanno divampando in quasi tutte le province siciliane.

“Sono in attesa della relazione da parte della Protezione civile sulla situazione degli incendi in Sicilia in modo da poter dichiarare, già nella seduta della giunta di domani, lo stato di calamità e chiedere al governo nazionale il riconoscimento dello stato di emergenza per l’Isola”, ha annunciato il presidente della Regione, Renato Schifani.