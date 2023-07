Donna muore travolta da un camion ad Aosta mentre attraversa la strada vicino le strisce: autista sotto shock

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Stava attraversando la strada quando è stata travolta da un camion. È successo ad Aosta, dove una donna di 77 anni è morta nel tardo pomeriggio del 17 luglio. Secondo quanto emerso la vittima, residente in città, stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali quando è stata investita. Subito dopo l’impatto la donna sarebbe stata soccorsa dall’autista che però ne avrebbe subito constatato le gravi condizioni. Successivamente, l’arrivo sul posto dei soccorsi non è servito a scongiurare il peggio.

La donna investita nei pressi del passaggio a livello

Era il tardo pomeriggio del 17 luglio quando si è consumato il tragico incidente. Una donna 77enne stava attraversando la strada quando è stata travolta da un camion.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la vittima stava percorrendo a piedi viale Piccolo San Bernardo ad Aosta prima di essere investita dal mezzo pesante.

Fonte foto: Tuttocittà.it Viale Piccolo San Bernardo, dove si è consumato l’incidente mortale ad Aosta

Pare che la 77enne stesse camminando in prossimità delle strisce pedonali che si trovano a ridosso del passaggio a livello quando si è verificato l’incidente.

I soccorsi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, ma per la donna era già troppo tardi. I soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso in seguito al violento impatto.

Subito dopo l’incidente sono anche intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire i rilievi di rito necessari a ricostruire l’esatta dinamica del terribile incidente.

Per fare chiarezza su quanto avvenuto gli agenti stanno anche ascoltando alcuni testimoni presenti sul luogo in cui è avvenuto il sinistro mortale.

Tra le informazioni trapelate e diffuse da alcuni giornali locali di Aosta, pare che l’autista che si trovava alla guida del camion stesse percorrendo il tratto di viale Piccolo San Bernardo in direzione centro.

Il conducente del camion sotto shock

L’impatto sarebbe avvenuto all’altezza del passaggio a livello e a ridosso delle strisce pedonali. Stando a quanto trapelato, il conducente del camion si sarebbe subito fermato per prestare soccorso alla 77enne.

Ma le condizioni della donna sarebbero subito apparse critiche. Come riportato dal giornale ‘Aosta sera’, l’autista del camion è stato trasportato in stato di shock in pronto soccorso.

Solo un paio di giorni prima un altro pedone è morto dopo essere stato investito sulle strisce. È accaduto a Milano dove a perdere la vita è stato un uomo di 73 anni.