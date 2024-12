Operaio Amsa morto a Milano schiacciato tra auto e camion dei rifiuti

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È ancora tutta da chiarire la dinamica che ha portato al decesso di un operaio, un uomo di 55 anni, a Milano, in un impianto dell’Amsa (Azienda Milanese Servizi Ambientali): l’uomo sarebbe morto in un incidente sul lavoro, rimanendo schiacciato tra il suo camion e un’automobile. Forze dell’Ordine e soccorritori sul posto.

Morto un operaio dell’Amsa

Nel pomeriggio di oggi – martedì 24 dicembre 2024, vigilia di Natale – un incidente sul lavoro ha causato la morte di un uomo in via Zama, nella zona est di Milano, in Lombardia.

Un operaio di 52 anni sarebbe morto in un impianto dell’Amsa (acronimo di Azienda Milanese Servizi Ambientali, società del gruppo A2A che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano e di altri quattordici comuni compresi nell’area metropolitana del capoluogo).

Secondo le prime ricostruzioni fin qui effettuate la vittima, un uomo di 52 anni residente a Cernusco sul Naviglio (municipio della città metropolitana di Milano) sarebbe rimasto schiacciato tra il suo camion dei rifiuti e un’automobile.

La dinamica dell’incidente a Milano

L’operaio sarebbe deceduto in un drammatico incidente, rimanendo schiacciato tra il mezzo pesante utilizzato per lavoro e un’automobile parcheggiata, mentre era intento a effettuare le consuete operazioni di raccolta rifiuti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di piazzale Cuoco, che hanno estratto il corpo dell’uomo con l’ausilio di un mezzo Unimog. Presenti anche i soccorritori del 118, il personale di ATS (Agenzie di Tutela della Salute) e la Polizia di Milano.

Il personale medico accorso non ha però potuto fare nulla per l’operaio 52enne, se non dichiararne il decesso. Le Forze dell’Ordine giunte sul posto hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini nel tentativo di chiarire la dinamica dell’incidente.

I morti sul lavoro nel 2024

Il drammatico evento avvenuto a Milano alla vigilia di Natale si inserisce in un contesto sempre più preoccupante per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro in Italia.

Secondo i dati più recenti disponibili per il 2024, gli incidenti sul lavoro nel nostro Paese hanno causato un totale di 893 vittime, in aumento rispetto agli anni precedenti. Una cifra che conteggia sia gli incidenti avvenuti in ambito lavorativo che quelli in itinere, ovvero nel percorso casa-lavoro.

Tra i settori più colpiti si confermano le costruzioni, con 142 decessi. E non a caso, le aree con il più alto numero di incidenti mortali sono state Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, Regioni con un’alta concentrazione di attività industriali e cantieri.