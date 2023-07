Incidente a Cinisi, vicino all'aeroporto di Palermo: 82enne travolto da un camion mentre attraversa la strada

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Le strade italiane continuano a tingersi di sangue: dalla Sicilia viene riportata la notizia di un altro grave incidente. Un uomo di 82 anni è stato travolto e ucciso a Cinisi, non distante dall’aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino.

La vittima stava attraversando la strada

Stando a quanto riportato dalle cronache locali come Palermo Today, tutto è accaduto nella mattinata di oggi, sabato 15 luglio 2023. Un uomo di 82 anni, le cui iniziali sarebbero F.S., stava attraversando la strada in corso Umberto I quando è avvenuta la tragedia.

Un mezzo pesante lo ha investito in pieno. Diversi i testimoni presenti sul posto, che hanno chiamato subito il 112 e l’ambulanza. L’anziano, tuttavia, è rimasto incastrato sotto al camion e per lui non c’è stato nulla da fare.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il luogo dove è avvenuto l’incidente mortale

Sul posto sono arrivati soccorsi, vigili del fuoco per sollevare il mezzo pesante e agenti della polizia municipale di Cinisi. L’autista del camion sarebbe rimasto sotto chock, ma è stato comunque subito sentito dai vigili per fornire la sua versione dei fatti.

A Cinisi grave schianto anche due settimane fa

La località siciliana è funestata dagli incidenti in queste ultime settimane. Il 29 giugno 2023, lungo la Statale 113 all’altezza del chilometro 291+700, si è verificato un altro schianto.

Una Lancia Ypsilon e una Smart Fourfour si sono scontrate tra loro attorno alla mezzanotte, provocando in questo caso tre feriti: un uomo di 51 anni, una donna di 44 ed un giovane di 25.

Altro grave incidente stradale nel palermitano

Nelle scorse ore, invece, le cronache locali riportano di un ennesimo sinistro avvenuto in via Ernesto Basile, a Palermo. All’altezza del bar Massaro, un 46enne alla guida di uno scooter avrebbe perso il controllo.

Dopo essere finito sul marciapiede, si è schiantato sull’asfalto e ora risulta ricoverato in gravi condizioni al Trauma center di Villa Sofia. Avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma polmonare e i medici avrebbero dovuto indurgli un coma farmacologico. La prognosi resta riservata.

Fuori dalla Sicilia, la situazione non migliora: nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 un trattore è uscito fuori strada e si è ribaltato ad Adelfia, uccidendo il 44enne alla guida. Sempre ieri, una 70enne è morta in un grave incidente stradale a Marola, in provincia di La Spezia. Si trovava in moto col marito quando un 47enne senza patente li ha travolti.