Donna anziana trovata morta in casa a Fidenza vicino Parma: era lì da due settimane, segnalazione dei vicini

Un drammatico copione che si ripete ogni volta che si parla di tragedia della solitudine. A questo giro il destino infausto è toccato ad una signora anziana, dall’età non ancora rivelata, che giaceva senza vita nel suo appartamento a Fidenza, in provincia di Parma. L’allarme è stato dato dai vicini di casa che da giorni non avevano sue notizie.

Anziana trovata morta in casa a Fidenza

Le informazioni sono ancora frammentarie.

‘Parma Today’ parla di tragedia della solitudine: una donna anziana è stata trovata morta nella sua casa a Fidenza, vicino Parma, dai carabinieri chiamati dai vicini.

Secondo le prime indiscrezioni, la donna viveva sola.

Come già detto, ad allertare le forze dell’ordine sono stati i vicini della donna, preoccupati per un silenzio che durava da alcuni giorni. Secondo la ‘Gazzetta di Parma’ i residenti avrebbero lamentato anche un odore nauseabondo.

L’ipotesi è la donna fosse morta da almeno quindici giorni.

Le indagini

I carabinieri sono arrivati al civico 20 di vicolo Visconti intorno alle 12 di martedì 19 settembre.

All’interno dell’appartamento i militari si sono ritrovati di fronte al cadavere della donna e sono rimasti a lungo all’interno dei locali per accertarsi che la morte sia sopraggiunta per cause naturali.

Per il momento non è dato conoscere la posizione del corpo né in quale stanza si trovasse.

In pochi istanti il civico 20 è stato assediato da giornalisti e curiosi, costringendo le forze dell’ordine a transennare l’area per favorire i rilievi.

Gli accertamenti per stabilire le cause del decesso sono ancora in corso.

Un caso in Inghilterra

Le tragiche morti in casa scoperte dopo un lungo tempo sono una costante della cronaca nera.

Uno dei casi più eclatanti degli ultimi tempi arriva da Woking, nell’inglese Surrey, dove una ragazza di 38 anni è stata trovata morta nel gennaio 2023.

I rilievi hanno stabilito che la morte di Laura Winham – questo il nome della giovane – risale ad almeno tre anni prima del rinvenimento.

Per anni nessuno si sarebbe preoccupato della sua assenza, e per questo i familiari si sono scagliati contro le autorità locali e i servizi sociali che l’avevano in cura in quanto Laura era affetta da una disabilità.