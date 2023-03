Donna accoltellata a Roma dal compagno, fugge per strada insanguinata: arrestato un 36enne

Una donna è stata accoltellata dal compagno per poi fuggire per strada ancora insanguinata. È quanto accaduto a Roma, dove la squadra mobile ha arrestato un uomo di 36 anni. Le indagini per ricostruire la vicenda sono in corso.

Donna accoltellata dal compagno, cos’è successo

Teatro dell’episodio è via Fruschelli, a Roma, nel Municipio IX della Capitale. Alcuni residenti hanno allertato il 112 per segnalare la presenza di una donna che vagava per strada con la schiena insanguinata.

Al loro arrivo i militari hanno rintracciato la donna con due ferite nella zona lombare. La vicenda è ricostruita da ‘Quotidiano Nazionale’. La vittima, 40 anni, è di origini cubane.

Fonte foto: Tuttocittà.it Una donna è stata accoltellata a Roma ed è fuggita per strada ancora sanguinante

I militari hanno subito soccorso la donna che è stata trasportata all’ospedale Sant’Eugenio in codice rosso.

Gli uomini dell’arma hanno dunque raccolto la sua denuncia. La donna ha raccontato loro di essere stata ferita dal compagno a seguito di una lite.

Le indagini

I carabinieri si sono messi subito sulle tracce del compagno della donna. L’uomo, un ragazzo di 36 anni, si trovava ancora nell’appartamento in cui si sarebbe consumata la violenza domestica.

Secondo ‘Quotidiano Nazionale’ il 36enne si trovava in uno stato di alterazione psico-fisica e per questo è stato necessario anche per lui il trasporto in ospedale.

Nella tasca della vestaglia i militari hanno rinvenuto dell’hashish. Le forze dell’ordine hanno perquisito l’appartamento e al suo interno hanno rinvenuto un coltello da cucina ancora sporco di sangue.

L’arresto

In una nota del comando provinciale dei carabinieri di Roma riportato da ‘Quotidiano Nazionale’ si legge che il 36enne è stato arrestato e per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

Nello specifico: “L’uomo è stato condotto presso il carcere di Regina Coeli dove il Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto per lui, in questa fase di indagini preliminari, la misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari senza braccialetto elettronico”.

Poche settimane fa un altro brutale episodio di violenza domestica ha avuto luogo a Cisterna di Latina, dove un uomo ha tentato di uccidere a martellate la compagna.