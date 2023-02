Cisterna di Latina, martellate contro la compagna dopo una lite: "Lei mi ha accoltellato"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un fatto di sangue a Cisterna di Latina che poteva finire in tragedia. Un uomo ha preso a martellate la moglie al culmine di una lite, e agli inquirenti ha raccontato di aver ricevuto prima una coltellata dalla donna. Entrambi si trovano ora ricoverati presso il Santa Maria Goretti di Latina.

Cisterna di Latina, martellate contro la moglie: “Lei mi ha accoltellato”

L’episodio si è verificato durante la serata di sabato 25 febbraio a Cisterna di Latina (Latina), quando alla polizia è arrivata una segnalazione per la presenza di un uomo sanguinante all’esterno di un’abitazione.

L’uomo, infatti, presentava una ferita su un braccio. Agli agenti della volante ha riferito di aver preso a martellate la compagna al culmine di una lite per difendersi dopo che la donna l’aveva accoltellato.

Al loro arrivo, quindi, gli agenti hanno forzato il portoncino di ingresso e hanno rinvenuto la donna semi-incosciente sul pavimento, sanguinante e gravemente ferita sulla testa.

“La mia compagna mi ha ferito con un coltello e io per difendermi l’ho presa a martellate sulla testa”, questa la spiegazione dell’uomo.

Le indagini

All’interno dell’appartamento i poliziotti hanno rinvenuto la lunga lama ancora grondante sangue che la donna avrebbe usato contro il compagno, con il manico occultato in un sacchetto di plastica dentro il quale erano stati riposti dei vestiti.

Nell’abitazione era presente anche il martello usato dall’uomo per colpire ripetutamente la compagna alla testa.

Per il momento non è dato stabilire chi dei due abbia inferto il primo colpo.

La lite

Secondo ‘Fanpage’, la violenza sarebbe scattata al culmine di una lite.

La coppia avrebbe iniziato a gridare attirando l’attenzione dei vicini. Dalle parole, i due sarebbero passati alle mani per poi impugnare le rispettive armi e colpirsi con forza.

Il ricovero e l’arresto

Secondo le fonti nazionali, sia l’uomo che la donna sarebbero stati trasportati d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e in questo momento non sarebbero in pericolo di vita.

Tuttavia, scrive ‘Corriere della sera’, l’uomo sarebbe stato arrestato per tentato omicidio.

Le indagini sono ancora in corso, sia per ricostruire la dinamica dell’accaduto che per risalire alle origini della violenta lite.

Soprattutto, gli inquirenti stanno cercando di capire chi dei due abbia impugnato l’arma per primo.

La tragedia è stata sfiorata e l’episodio ricorda quanto accaduto a Modena, dove un 68enne ha preso a martellate la moglie e il suocero per poi togliersi la vita.