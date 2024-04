Donna morta a Castelletto vicino Genova dopo essere stata investita dalla sua auto dopo averla parcheggiata

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una donna di 88 anni è morta all’ospedale Galliera di Genova, dove era stata trasportata in seguito a un incidente stradale, avvenuto attorno alle ore 17 di domenica 21 aprile 2024 a Castelletto.

Sarebbe stata investita dalla sua stessa auto, che era stata parcheggiata in salita.

La ricostruzione dell’incidente a Castelletto vicino Genova

L’incidente è avvenuto in via Piaggio, a Castelletto, vicino Genova. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata da ‘Genova Today’, la donna sarebbe stata investita dalla sua automobile, parcheggiata in salita, che avrebbe iniziato a muoversi finendo per schiacciarla.

La sezione Infortunistica della Polizia locale sta tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente per capire se il movimento del veicolo sia stato provocato da un cedimento del freno a mano oppure se questo non sia stato inserito nella maniera corretta.

Al momento, tra le ipotesi sul decesso della donna, non è da escludere anche quella del malore.

Come riferito da ‘Rainews’, infatti, non si esclude che, oltre alle ferite causate dall’urto con l’automobile, l’anziana si sia sentita male sul luogo dell’incidente e si sia aggravata più tardi, fino al decesso avvenuto nella mattinata di lunedì 22 aprile.

Fonte foto: Tuttocittà.it

I soccorsi alla donna e il decesso in ospedale

Sul luogo dell’incidente sono intervenute la Polizia locale e un’ambulanza della Nuova volontari San Fruttuoso.

La donna è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso, ma nella serata di domenica le condizioni di salute dell’anziana sono peggiorate fino alla morte.