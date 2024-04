Arrestato assistente dell'eurodeputato perché "spia della Cina": lavora per Maximilian Krah, capolista Afd

Arrestato un assistente di Maximilian Krah, capolista alle elezioni europee del partito di estrema destra tedesco dell’Afd. Sul collaboratore pende l’accusa di spionaggio in favore della Cina.

Il fermo è avvenuto a Dresda. La notizia, che parla di un “cittadino tedesco” indicato col nome di “Jian G.” e definito “collaboratore di un servizio segreto cinese,” è stata annunciata da un comunicato della Procura federale tedesca.

Il primo canale pubblico ‘Ard’ e la rivista ‘Die Zeit’ sottolineano che si tratta di un dipendente dell’europarlamentare dell’Afd Maximilian Krah.

Fonte foto: ANSA Un’immagine di Maximilian Krah

Il fermo è avvenuto il 22 aprile, spiega sempre il comunicato della Procura federale informando che a Jian G. viene “attribuita l’attività di agente per un servizio segreto straniero in un caso particolarmente grave”.

L’uomo “dal 2019 lavora per un componente tedesco del Parlamento Europeo. Nel gennaio 2024, l’imputato ha ripetutamente trasmesso informazioni su negoziati e decisioni nel Parlamento Europeo al suo mandante dei servizi segreti. Inoltre, ha spiato per il servizio segreto oppositori cinesi in Germania”.

La nota aggiunge che le azioni dell’accusato saranno valutate da un giudice per la convalida dell’arresto.

La reazione dell’Afd e della Cina

L’Afd ha definito “molto preoccupanti” le informazioni del fermo per spionaggio in favore della Cina di un collaboratore del proprio capolista alle elezioni europee.

“Le notizie riguardanti l’arresto di un Collaboratore del signor Krah per sospetto di spionaggio sono molto preoccupanti”, fanno sapere dalla sede centrale del partito, come riferisce l’agenzia Dpa.

“Poiché attualmente non disponiamo di ulteriori informazioni sul caso, dobbiamo attendere gli sviluppi delle indagini del Procuratore Generale Federale”, spiegano sempre dal partito.

La Procura, nel suo comunicato, ha riferito che “gli appartamenti” del fermato sono stati perquisiti. Già nelle scorse ore erano stati arrestati tre tedeschi, presunte spie per la Cina in Germania, a Düsseldorf e Bad Homburg: due uomini e una donna avrebbero dovuto raccogliere informazioni sulla tecnologia militare in Germania per riportarle al servizio segreto cinese.

Al momento degli arresti, gli imputati si trovavano in trattative su progetti di ricerca che potrebbero essere particolarmente utili per espandere la potenza navale della Cina.

L’arresto avvenuto in Germania è un’operazione finalizzata a “diffamare e reprimere” la Cina. “Siamo consapevoli dei rapporti e della relativa campagna”, ha commentato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Wang Wenbin.

Secondo Wenbin “l’intenzione di questo tipo di attività è molto ovvia e chiara ed è quella di diffamare e reprimere la Cina e di distruggere l’atmosfera di cooperazione tra Cina ed Europa“.

Chi è Maximilian Krah dell’Afd

Maximilian Krah ha 46 anni e ha il sostegno dell’ala estrema del partito. Nato a Dresda, in Sassonia, è europarlamentare dal 2019 e secondo le informazioni dei servizi segreti interni tedeschi è uno dei membri più influenti della cosiddetta “Nuova Destra”.

In passato, Krah era stato criticato all’interno del proprio partito proprio per la sua vicinanza alla Cina. Di recente il capolista dell’Alternativa per la Germania (Afd) alle elezioni europee di giugno era diventato oggetto dell’attenzione pubblica per aver rilasciato interviste alla piattaforma internet prorussa “Voice of Europe” inserita nella lista delle sanzioni nazionali dal governo ceco.