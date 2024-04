Macron svela piano B sulla sicurezza alle Olimpiadi Parigi 2024 per il rischio attentati: l'appello alla Cina

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Emmanuel Macron ha svelato il “piano B” sulla sicurezza in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 in Francia, alla luce del rischio attentati. Il presidente francese ha anche rivelato di confidare nell’aiuto della Cina per raggiungere l’intesa su una “tregua olimpica“.

Il “piano B” della Francia per le Olimpiadi di Parigi 2024

In caso di “minaccia” alla sicurezza, la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 del 26 luglio attualmente prevista sulla Senna sarà “limitata al Trocadéro” oppure si svolgerà “allo Stade de France“. Il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che è previsto anche un “piano C” per la cerimonia di apertura. ”Faremo un’analisi in tempo reale” dei rischi, ha assicurato, spiegando che ”le risorse dell’intelligence” saranno ”mobilitate” e che sarà istituito un ”perimetro di sicurezza con giorni di anticipo”.

Rispondendo in diretta, durante un’intervista a RMC Sport e BFM TV, a un’ascoltatrice, Macron ha risposto: “Signora, se c’è un posto dove suo figlio sarà al sicuro, è lì”, riferendosi alla cerimonia sulla Senna del 26 luglio. In quell’occasione, ha spiegato il presidente francese, saranno schierati “mezzi dell’intelligence e dei servizi di informazione, che saranno predisposti con giorni di anticipo”.

L’idea di una tregua olimpica durante Parigi 2024

Emmanuel Macron ha anche rivelato di puntare a una tregua olimpica durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024, sia per quanto riguarda la guerra tra Russia e Ucraina che per quella tra Israele e Hamas.

“Lavoreremo alla tregua olimpica”, ha detto il presidente francese, annunciando che chiederà al presidente cinese, Xi Jinping, che incontrerà a breve, di “aiutarlo” sulla questione.

Israele ci sarà alle Olimpiadi di Parigi 2024?

Il presidente francese Emmanuel Macron ha anche parlato di un’altra questione delicata relativa ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: Israele ci sarà? La risposta è affermativa.

Ai microfoni di ‘Bfmtv’, Macron ha infatti spiegato che Israele ci sarà, motivando così la decisione: “Non possiamo dire che Israele stia attaccando. Israele è stato vittima di un attacco terroristico e sta rispondendo. Non si può dire che Israele sia un aggressore“.