Omicidio in via Varsavia a Milano a colpi di pistola, morto ragazzo 18enne: era su un furgone, killer in fuga

Omicidio nella notte in via Varsavia, a Milano, dove un ragazzo di 18 anni è morto in seguito a un agguato a colpi di pistola mentre si trovava in un furgone. La polizia di Stato indaga su quanto è accaduto venerdì 26 aprile, intorno alle 3 di notte: secondo una prima ricostruzione, e per ragioni ancora da accertare, il giovane di nazionalità slava sarebbe stato avvicinato da uomini armati mentre dormiva nel veicolo insieme a una donna, rimasta illesa. Dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato al Policlinico, il 18enne è morto in ospedale per le gravi ferite subite.

Omicidio a Milano: ragazzo ucciso a colpi di pistola in via Varsavia

Freddato a colpi d’arma da fuoco nel cuore della notte, mentre dormiva in un furgone nella periferia di Milano, nella zona dell’ortomercato.

La vittima dell’omicidio si chiamava Jhonny Sulejmanovic, classe 2005, avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 20 luglio. Intorno alle 3 è stato raggiunto da tre colpi di pistola al torace, esplosi da qualcuno che ha raggiunto il veicolo nel quale stava dormendo, in compagnia di una donna.

L’omicidio è avvenuto in via Varsavia a Milano, nella zona dell’Ortomercato

In base alla ricostruzione, uno o più ignoti si sarebbero avvicinati al furgone per poi infrangere i vetri, e accertarsi di chi ci fosse all’interno dell’abitacolo. Poi il grilletto è stato premuto per 3 volte contro Sulejmanovic, ferendolo in modo mortale.

I soccorsi al ragazzo nel furgone: morto a 18 anni

Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, ma le gravi ferite riportate al torace non gli hanno lasciato scampo. Jhonny Sulejmanovic è morto all’ospedale Policlinico.

La donna che dormiva con lui nel furgone, forse la sua compagna, è rimasta incolume in seguito all’agguato, ma comprensibilmente scossa per avervi assistito: è stata dunque portata a sua volta in ospedale, in stato di choc.

Le indagini sono in corso e sono affidate agli agenti della Polizia di Stato, che cercheranno elementi utili a ricostruire la dinamica dell’omicidio e il possibile movente, per mettersi quindi sulle tracce dell’assassino.

La zona dell’ortomercato e la denuncia di Rocca

L’area in cui è avvenuto l’omicidio, quella dell’Ortomercato, è nota per essere un luogo in cui trovano rifugio persone senza fissa dimora e nomadi con roulotte o furgoni. A sollevare la questione della sicurezza è stato il consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia, Francesco Rocca, che ha parlato di quello odierno come “il più grave episodio di illegalità e degrado” nell’area.

“Sono anni che i residenti esasperati segnalano le problematiche. Oltre al cimitero di auto bruciate e rubate in via Bonfadini, all’entrata del campo nomadi di origine abruzzese e a fianco del mercato ortofrutticolo, in via Varsavia è presente da tempo un camping per carovane rom di origine balcanica” ha sottolineato il consigliere.

“Non solo, tutte le domeniche, da oltre 10 anni, il parco Alessandrini e i marciapiedi di via Monte Cimone e piazzale Cuoco sono occupati abusivamente da venditori di merce rubata” ha chiarito Rocca, che poi ha descritto l’area di Bonfadini-Varsavia-Cuoco come un “triangolo del degrado” e di una “pentola a pressione” la cui esplosione è avvenuta questa notte.

“Succederà qualcosa? Ci auguriamo che le Istituzioni cittadine, a partire dall’Amministrazione comunale, ascoltino le grida dei residenti e abbiano una maggiore attenzione per questa zona, abbandonata da molto tempo”, ha concluso Rocca.

È l’ennesimo grave delitto in tempi recenti in Lombardia: soltanto pochi giorni fa, nel Lecchese, l’ex assessore comunale Pierluigi Beghetto è stato accoltellato a morte in strada.