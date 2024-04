Torna l'anticiclone secondo le previsioni meteo ma freddo e pioggia resistono su alcune regioni: quali sono

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il ritorno all’inverno dopo un anticipo d’estate. Secondo le previsioni meteo dopo giornate segnate dall’anticiclone africano, il terzo weekend di aprile porta in dote freddo, pioggia e persino neve a quote relativamente basse per il periodo. Termometri sotto le medie stagionali. Ecco quando dovrebbe tornare il caldo.

Temperature in aumento, ma non ovunque

Le correnti fredde artiche sembrano andare verso l’esaurimento, al loro posto starebbero per arrivare quelle miti, di matrice afro-mediterranea.

Nel weekend, quindi, saliranno ovunque le temperature minime, anche se le massime al Nord-Ovest vedranno un aumento meno significativo: sulla zona, infatti, si registreranno alcuni impulsi di origine atlantica che porteranno nuvole e pioggia.

Fonte foto: 123RF

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo fino al weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 26 aprile

Nord : nubi in aumento a iniziare da Ovest con piogge sparse in movimento serale verso Levante. Temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 12 e 16 gradi;

: nubi in aumento a iniziare da Ovest con piogge sparse in movimento serale verso Levante. Temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 12 e 16 gradi; Centro: maggiore variabilità con possibilità per nuove piogge o acquazzoni su zone interne e localmente su coste marchigiane, specie al pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18 gradi;

maggiore variabilità con possibilità per nuove piogge o acquazzoni su zone interne e localmente su coste marchigiane, specie al pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 14 e 18 gradi; Sud: velature o strati in transito; più nuvoloso tra Campania, Lucania e medio-alta Puglia con locali piovaschi. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20 gradi.

Sabato 27 aprile

Nord : molte nubi e piogge al Nordovest; più variabile al Nordest ma con fenomeni, specie diurni, su rilievi e localmente in pianura. Temperature in calo a ovest, massime tra 12 e 17 gradi;

: molte nubi e piogge al Nordovest; più variabile al Nordest ma con fenomeni, specie diurni, su rilievi e localmente in pianura. Temperature in calo a ovest, massime tra 12 e 17 gradi; Centro: spiccata variabilità, specie tra Toscana, Umbria e Marche dove non mancheranno piogge sparse, specie su Nord Appennino. Temperature in ulteriore lieve ascesa, massime tra 18 e 22 gradi;

spiccata variabilità, specie tra Toscana, Umbria e Marche dove non mancheranno piogge sparse, specie su Nord Appennino. Temperature in ulteriore lieve ascesa, massime tra 18 e 22 gradi; Sud: sole prevalente con al più qualche innocua nube di passaggio. Temperature in aumento, massime comprese tra 19 e 23 gradi, superiori in Sardegna.

Domenica 28 aprile

Nord: ancora instabile all’estremo Nordovest con piogge sparse; variabilità asciutta altrove con anche locali nebbie mattutine in Val Padana. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20 gradi;

ancora instabile all’estremo Nordovest con piogge sparse; variabilità asciutta altrove con anche locali nebbie mattutine in Val Padana. Temperature in rialzo, massime tra 16 e 20 gradi; Centro: torna il bel tempo con cieli sereni o al più velati tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24 gradi, superiori sulle interne Tirreniche.

torna il bel tempo con cieli sereni o al più velati tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature in aumento, massime tra 19 e 24 gradi, superiori sulle interne Tirreniche. Sud: ancora prevalenza di bel tempo con cieli sereni o al più offuscati dal transito di veli o strati. Temperature stabili o in rialzo, massime tra 21 e 25 gradi.

Quando tornerà l’anticiclone

La grande domanda che si pongono tutti gli italiani è quando tornerà la primavera.

La rimonta dell’anticiclone potrebbe durare fino a mercoledì 1° maggio, con temperature in aumento e sole, ad eccezione del Nord-Ovest dove potrebbero registrarsi ancora delle piogge.

E proprio con l’inizio di maggio, però, la depressione iberica che colpirà il Nord-Ovest potrebbe estendersi verso l’Adriatico, portando con sé instabilità e un nuovo calo delle temperature.

Al momento, però, 3bMeteo sottolinea che si tratta di una tendenza.