In 8 contro componente della Brigata ebraica il 25 aprile a Milano: calci, pugni e bastonate, arrestato 19enne

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un 19enne è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito un addetto alla sicurezza della Brigata ebraica a margine della manifestazione del 25 aprile a Milano. Il giovane, di origine egiziana, è finito in manette con l’accusa di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa oltre che essere stato denunciato perché in possesso di un bastone.

In 8 contro il componente della Brigata

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 25 aprile 2024, nel corso della manifestazione della Brigata ebraica in zona Duomo. A Milano, infatti, erano stati annunciati diversi cortei e tra questi anche quelli della Brigata e dei pro Palestina.

Ma mentre la fazione ebraica sfilava tra le strade del centro, in 8 si sono scagliati contro di loro.

I giovani, tutti di origine nordafricana, hanno cominciato a colpire i componenti della Brigata a calci e pugni, uno di loro ha addirittura usato un bastone.

La violenza e la denuncia

Gli otto, sottolineano le forze dell’ordine, sono slegati dalla manifestazione pro Palestina che era in corso in piazza Duomo.

I giovani, secondo quanto appurato, erano nei pressi di un fast food e una volta notati gli uomini della Brigata ebraica hanno perpetrato la loro violenza.

Fonte foto: ANSA La manifestazione della Brigata ebraica a Milano

A calci, pugni e con un’asta si sono scagliati contro lo schieramento, colpendo con violenza uno degli addetti alla sicurezza. Nel corso della loro azione sono stati anche colpiti più volte mentre cercavano, sempre usando la violenza, di strappare via bandiere e striscioni ai manifestanti che stavano proseguendo il loro cammino in zona Duomo pacificamente.

Tutti e otto sono stati fermati e denunciati. Si tratta principalmente di minori.

Arrestato un 19enne

L’egiziano di 19 anni, invece, è stato arrestato per aver colpito con un bastone l’addetto alla sicurezza della Brigata ebraica.

Mentre gli altri sono stati tutti denunciati per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa il 19enne è stato arrestato e denunciato anche per il possesso di un bastone.