Pro Palestina sfondano le balaustre in piazza Duomo a Milano, scontri con la polizia per il 25 aprile

Alcuni manifestanti pro Palestina hanno sfondato una parte delle balaustre in piazza Duomo a Milano. Durante la manifestazione per il 25 aprile i filopalestinesi hanno tentato più volte di sfondare le transenne, causando scontri con la polizia. “Le contestazioni non sporcheranno questa festa della Liberazione”, ha detto il presidente Anpi Milano Primo Minelli.

Durante le celebrazioni del 25 aprile in piazza Duomo a Milano alcuni manifestanti pro Palestina sistemati nelle prime file davanti al palco hanno sfondato le balaustre.

I filopalestinesi avevano cercato più volte di sfondare le transenne, con cariche della polizia in assetto antisommossa per farli arretrare.

I manifestanti hanno anche esploso un petardo davanti al palco, con le celebrazioni e gli interventi degli ospiti comunque in corso.

I Giovani Palestinesi d’Italia avevano affermato nelle scorse ore: “Ci prendiamo piazza Duomo”, dicendo a radio Onda d’urto di voler “organizzare un momento di lotta”.

Due fermati per le tensioni in piazza Duomo a Milano dopo l’arrivo della comunità ebraica

Dopo l’arrivo della comunità ebraica sul posto al termine del corteo per il 25 aprile ci sono state tensioni con quelli che la questura definisce “un gruppo di giovani nordafricani esagitati“.

Alcuni di questi avevano bandiere palestinesi, e subito sono intervenuti gli agenti antisommossa che ha fermato e portato in questura due manifestanti.

“Abbiamo stimato un numero sopra i 100mila“, ha detto il presidente di Anpi Milano Primo Minelli parlando della manifestazione per il 25 aprile: “Le contestazioni non sporcheranno questa festa della liberazione”.

Gli scontri tra la Brigata ebraica e il corteo pro Palestina a Roma

Nella mattina di oggi giovedì 25 aprile il corteo pro Palestina e la Brigata ebraica avevano dato vita a scontri in zona Piramide a Roma.

I due movimenti si erano dati appuntamento separatamente, e sebbene non vi sia stato alcun contatto fisico ci sono stati insulti e lanci di petardi nella zona tra piazza di Porta San Paolo e viale Ostiense.