De Angelis confermato alla Regione Lazio dopo il "caso" strage di Bologna: l'annuncio del presidente Rocca

Marcello De Angelis, nonostante il clamore suscitato dalle sue dichiarazioni sui responsabili della strage di Bologna, resterà al suo posto da responsabile della comunicazione della Regione Lazio. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

L’annuncio di Francesco Rocca

Francesco Rocca, in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia ‘ANSA’, ha annunciato: “Ho incontrato Marcello De Angelis ieri (lunedì 7 agosto), in tarda serata, e, dopo lunghe riflessioni e un attento e sincero confronto, ho deciso di non revocargli la fiducia. Pertanto, manterrà la direzione della Comunicazione Istituzionale in Regione”.

Il presidente della Regione Lazio ha poi aggiunto: “So bene che, quanto affermato da Marcello De Angelis nei giorni scorsi in relazione alla strage di Bologna, ha offeso e turbato molti, ma il suo è stato un errore dettato da un forte coinvolgimento personale e affettivo a tragiche vicende che, tutt’oggi, animano la coscienza e il dibattito politico nazionale”.

Le scuse di Marcello De Angelis

Nel pomeriggio di lunedì 7 agosto, Marcello De Angelis si era scusato su Facebook: “Negli ultimi giorni ho espresso delle riflessioni personali sul mio profilo social, che sono invece diventate oggetto di una polemica che ha coinvolto tutti. Intendo scusarmi con quelli – e sono tanti, a partire dalle persone a me più vicine – a cui ho provocato disagi, trascinandoli in una situazione che ha assunto dimensioni per me inimmaginabili”.

Poi ha aggiunto: “Ho altresì il dovere di fare chiarezza su affermazioni che possono essere fraintese per l’enfasi di un testo non ponderato, ma scritto di getto sulla spinta di una sofferenza interiore che non passa ed è stata rinfocolata in questi mesi”.

Marcello De Angelis, nel suo lungo post, ha spiegato: “L’unica mia certezza è il dubbio“. E poi: “Purtroppo sono intervenuto su una vicenda che mi ha colpito personalmente, attraverso il tentativo, fallito, di indicare mio fratello, già morto, come esecutore della strage. Questo episodio mi ha certamente portato ad assumere un atteggiamento guardingo nei confronti del modo in cui sono state condotte le indagini”.

Col suo messaggio, Marcello De Angelis ha anche sottolineato il suo “rispetto” nei confronti delle vittime della stagione degli anni di piombo e dei loro familiari, così come nei confronti della magistratura.

Cosa aveva detto Marcello De Angelis

A scatenare le polemiche era stato un post pubblicato da Marcello De Angelis proprio su Facebook lo scorso 3 agosto. Il responsabile della comunicazione della Regione Lazio aveva scritto: “So per certo che con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini“.

Poi aveva aggiunto: “Non è un’opinione: io lo so con assoluta certezza. E in realtà lo sanno tutti: giornalisti, magistrati e ‘cariche istituzionali’. E se io dico la verità, loro – ahimè – mentono”.