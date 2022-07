Dal bar al ristorante, parte la rivoluzione: con ONYON si può ordinare dal telefono

Il 2021 ha rappresentato il boom per quel che riguarda il delivery nel nostro Paese. Gli italiani, secondo quanto riferito da Coldiretti, hanno ordinato cibo a domicilio per una cifra record complessiva di 1,5 miliardi di euro. La comodità di ordinare e di ricevere cibo e bevande, però, può essere anche ‘trasferita’ fuori dalle mura di casa. Ed è questa l’intuizione di ONYON (che sta per ‘On your own’), app che semplifica le ordinazioni dei clienti di ristoranti, caffetterie e pub, aumentando anche gli ordini in-store.

Come funziona l’app

ONYON è un applicativo semplicissimo da usare. Basta accedere al menù del locale inquadrando il QR code presente sui tavoli. Dopodiché si deve selezionare la posizione a cui ricevere l’ordine (il numero del tavolo o il bancone, per esempio), quindi invitare gli altri commensali a fare lo stesso, creando una comanda unica.

Infine, non resterà altro che pagare via app: l’ordine arriverà direttamente al posto indicato. Si vuole ordinare il caffè o riordinare una birra? È possibile farlo in autonomia, senza attese.

I vantaggi per i clienti e i gestori

Grazie a ONYON, i clienti possono ordinare in autonomia in qualsiasi momento, evitando code, lunghe attese e assembramenti in cassa. Inserendo gli acquisti nel carrello, inoltre, si avrà un immediato riscontro del prezzo totale, prima di pagare (con Satispay e carte di credito). Ovviamente, l’app consente di creare conti separati risolvendo così una problematica frequente.

Non mancano poi i vantaggi per il personale e i gestori dei locali. Attraverso ONYON, infatti, potranno ottimizzare i processi e semplificare gli ordini, aumentando fino al 12% lo scontrino medio e incentivando i riordini (si stima un +22%), soprattutto quando il locale è affollato.

Come è nata ONYON

ONYON è nata a Torino nel 2020, dall’idea dell’imprenditore Marco Actis e dalla co-founder Paola Lombardi. Un anno dopo è stata attivata in oltre 100 locali del capoluogo piemontese, ma anche a Milano: ora punta a diffondersi in tutta Italia, dalle pizzerie ai ristoranti, dai fast food agli all-you-can-eat.

Paola Lombardi e Marco Actis, Co-founders di ONYON

ONYON si rivolge in particolar modo a tutti quelli che vogliono digitalizzare e migliorare performance e livelli di servizio del proprio punto vendita, così da evitare la perdita di opportunità e, quindi, di migliaia di euro alla fine dell’anno, migliorando l’esperienza gestore e l’esperienza cliente.

