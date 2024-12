Chissà chi è di Amadeus a picco negli ascolti tv, ultima puntata: cosa cambia da gennaio, la mossa del Nove

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Chissà chi è, che in Rai era nota come I Soliti Ignoti, non convince il pubblico di Nove: gli ascolti tv registrati sono un vero e proprio flop, con uno share che non ha mai superato il 3,6%. Per tale ragione, quella del 21 dicembre sarà l’ultima puntata in onda in prime time. Non si tratta, però, di un addio. La trasmissione condotta da Amadeus, da gennaio 2025, traslocherà in prima serata.

Chissà chi è, ascolti tv deludenti per la trasmissione

I due mesi in onda su Nove, per la trasmissione Chissà chi è, non sono stati affatto facili.

Sembrano ormai ben lontani i tempi in cui la trasmissione, che all’epoca era nota col nome I Soliti Ignoti, infiammava il prime time di Rai 1, con Amadeus alla conduzione.

Il conduttore, com’è noto, ha poi lasciato la Rai per Nove, e la trasmissione ha cambiato volto, dopo l’acquisizione di Warner Bros. Discovery.

Purtroppo, in questi due mesi, gli ascolti tv sono stati particolarmente deludenti. Il picco massimo registrato è del 3,6%, ritenuto insufficiente per competere con le altre offerte televisive.

Il destino di Amadeus: la decisione di Nove

A causa di questi ascolti tv particolarmente bassi, Nove ha deciso adottare una strategia nuova.

Il 21 dicembre 2024 è la data scelta per l’ultima puntata di Chissà chi è in prime time.

Non si tratta, però, di una chiusura definitiva del programma. Dopo la pausa natalizia, la trasmissione cambierà collocazione, passando alla prima serata a partire da gennaio 2025, con Amadeus alla conduzione.

In arrivo un nuovo programma inedito

Il futuro di Amadeus sul Nove non è quindi a rischio. Oltre all’esperimento che porterà Chissà chi è in prima serata, il conduttore sarà impegnato in altri progetti con l’emittente.

D’altronde, il conduttore è riuscito a portare La Corrida al successo. Stando ai dati sugli ascolti relativi al 18 dicembre, il programma ha registrato il 5,6% di share (992mila spettatori) nella prima parte e il 7,7% di share (728mila spettatori) nella seconda.

Inoltre, l’emittente ha confermato che Amadeus potrebbe condurre un programma inedito nella fascia dell’access prime time nel 2025.