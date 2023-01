"Curatemi bene": la richiesta dal carcere di Messina Denaro per terapie e medicine contro il tumore

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Mentre nel carcere dell’Aquila è partita la macchina organizzativa per sottoporlo alla seconda chemio da quando è arrivato in struttura, Matteo Messina Denaro avanza richieste sulle terapie e le cure da somministrargli contro il tumore. Il boss, arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, ha infatti chiesto specifiche medicine dalla cella che lo accoglie, ormai da una settimana, per il 41 bis.

Messina Denaro e la richiesta sulle cure

Il boss, che ha visto terminare la sua latitanza trentennale alla clinica “La Maddalena” di Palermo, dove si trovava per le cure in day hospital per il tumore al colon che lo ha colpito anni fa, proseguirà le terapie a L’Aquila, nel carcere di massima sicurezza che lo accoglie. Già nello ore successive all’arresto, Messina Denaro è stato sottoposto alla chemioterapia che ha superato brillantemente, dalla quale è uscito senza postumi importanti.

Ma dalla cella della prigione, dove sconta il 41 bis, il “padrino” si è raccomandato con l’equipe che lo sta seguendo di essere curato con farmaci speciali. “Curatemi bene” avrebbe detto alla squadra guidata dal professore Luciano Mutti, primario e oncologo dell’ospedale aquilano.

Fonte foto: ANSA La scientifica in azione in uno dei covi di Messina Denaro a Campobello di Mazara

Le informazioni sulle medicine israeliane

La richiesta del boss sarebbe arrivata in occasione delle ultime visite nelle quali, parlando con i medici che lo hanno in cura, ha spiegato di aver letto tanti libri sulla cura del tumore al colon.

“Non ho ricevuto un’educazione culturale ma ho letto centinaia di libri, sono quindi informato sulle cure” avrebbe ripetuto più volte. Il boss, nello specifico, avrebbe richiesto la cura con farmaci speciali utilizzati in Israele. I medici che lo hanno in cura lo avrebbero rassicurato che si stanno seguendo procedure all’avanguardia come da protocolli internazionali.

Messina Denaro pronto per la seconda chemio

Solo qualche problema gastrointestinale e nulla più per Matteo Messina Denaro dopo la prima seduta di chemioterapia a L’Aquila, condizioni che fanno ben sperare i medici che presto metteranno in moto la macchina organizzativa per sottoporlo a una seconda.

Il boss ha sostenuto, nell’ambulatorio ad hoc allestito accanto alla sua cella, la prima chemio nei giorni scorsi. I medici che lo hanno in cura lo definiscono in buone condizioni e già dalle prossime settimane potrebbe sottoporsi alle nuove cure.