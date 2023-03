Crosetto accompagna una donna anziana dalla polizia ma l'agente non lo riconosce: "Lei chi è?", il racconto

Guido Crosetto ha soccorso una donna anziana in stato confusionale che vagava per strada, per questo ha deciso di accompagnarla dalla polizia. L’agente che li ha accolti, tuttavia, non si è accorto che aveva di fronte il Ministro della Difesa. L’episodio è stato raccontato dallo stesso Crosetto su Twitter.

Crosetto accompagna un’anziana dalla polizia ma non viene riconosciuto

Come detto in apertura, Guido Crosetto ha raccontato l’episodio su Twitter.

Ecco le sue parole: “In farmacia entra un’anziana. ‘Cerco mio figlio’. ‘È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio’. Da due ora vagava. Senza idea di dove si trovava. L’accompagno lì vicino, alla polizia. Spiego. ‘Lei chi è, mi da un documento?’. ‘Sono il Ministro della Difesa’. ‘Ah, un collega‘”.

Il Ministro ha raccolto anche le battute dei follower, i quali si sono divertiti a commentare la vicenda. Crosetto, in alcune occasioni, ha risposto con ironia.

L’ironia sui social

Com’è andata a finire? Lo ha raccontato lo stesso Guido Crosetto: “Gli ho sorriso e gli ho dato una pacca sulla spalla”, e molti hanno ironizzato proprio su questo.

“Una pacca sulla spalla delle tue è una bella punizione”, ironizza qualche utente che paragone il tocco di Crosetto alle pacche dello chef Antonino Cannavacciuolo. Tuttavia, non tutti hanno apprezzato il tweet del Ministro.

Le polemiche

Alcuni interpretano questa storia come un modo di Crosetto di affermare di essersi sentito offeso, quindi invocano: “Toglietegli il 4G, persona inadeguata“, altri condannano il fatto di aver postato l’accaduto su Twitter.

Un utente scrive, inoltre, che i poliziotti dovrebbero sapere che il loro Ministero di riferimento sarebbe quello dell’Interno e non della Difesa, al quale risponde l’arma dei carabinieri.

Per il momento non è dato sapere se i poliziotti siano intervenuti in qualche modo per aiutare la signora, e su questo aspetto Crosetto non fornisce aggiornamenti.