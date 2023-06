Cresce l'attesa per l'apertura del testamento di Silvio Berlusconi: spuntano altri 19 immobili, quanto valgono

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

A più di una settimana dalla morte di Silvio Berlusconi, cresce l’attesa per l’apertura del testamento dell’ex presidente del Consiglio. La data non è ancora stata indicata, ma è possibile che la lettura delle disposizioni testamentarie avverrà dopo l’assemblea di Fininvest prevista per il 29 giugno. Intanto, spuntano 19 immobili intestati a Silvio Berlusconi che fanno parte del patrimonio di quasi 7 miliardi di euro. Si va dalla villa acquistata anni fa a Lampedusa, fino alle proprietà sul Lago Maggiore.

L’impero di Silvio Berlusconi

L’impero della famiglia Berlusconi ruota intorno a Fininvest: la holding del fondatore di Forza Italia che controlla diverse società.

Dentro Fininvest, infatti, ci sono Mediaset, Mondadori e Mediolanum. Al fianco delle tre società quotate, inoltre, Fininvest controlla anche il 100% delle quote del Teatro Manzoni a cui si aggiungono altre società immobiliari e il Monza Calcio.

Fonte foto: ANSA La famiglia Berlusconi ai funerali dell’ex premier. Da sinistra: Elenora, Barbara, Luigi, Marina, Piersilvio e Paolo Berlusconi

Ma il patrimonio di Silvio Berlusconi si compone anche di molti immobili di lusso. Alla nota villa San Martino, ad Arcore, si aggiungono altre case di lusso che Berlusconi lascerà ai suoi eredi.

Gli immobili a Milano nel testamento dell’ex presidente del Consiglio

Ville e case di lusso. Nell’eredità di Silvio Berlusconi c’è anche un ricco patrimonio immobiliare a cui il quotidiano ‘Il Messaggero’ è riuscito a risalire tramite una visura camerale.

Si tratta di 19 immobili di prestigio per un valore complessivo di 4,7 milioni di euro. Il quotidiano, tuttavia, precisa che questo non è il valore di mercato che, invece, sarebbe di gran lunga più alto.

A Milano l’ex leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, risulta proprietario di 7 immobili in viale San Geminiano. Si tratta di due grandi abitazioni al sesto piano del valore di circa 393mila euro ciascuno e di tre appartamenti al primo piano (191mila euro per ognuno).

Sempre in viale San Geminiano, inoltre, ci sono due locali classificati come “scuderie, rimesse, autorimesse” per un valore complessivo di circa 145mila euro.

La villa a Lampedusa e le proprietà sul Lago Maggiore

Tra le proprietà di Silvio Berlusconi c’è anche una villa a Lampedusa, nella località Cala Francese. Si tratta di una casa di lusso composta da 9 vani e mezzo.

Secondo i documenti visionati da ‘Il Messaggero’, il valore catastale sarebbe di 157.641 euro, mentre quello commerciale ammonterebbe a 405.137 euro.

Altri immobili si trovano sul Lago Maggiore. Si tratta di 10 proprietà nel Comune di Lesa, in provincia di Novara. Gli immobili sono molto diversi tra loro e si va dalla villa di 26 vani del valore di 2,5 milioni di euro ad altre abitazioni, fino a locali e magazzini da 18mila euro.

Ultimo immobile, ma non certo per importanza, è la casa a Trieste. Si tratta di un immobile al piano terra di circa 90 mq che Silvio Berlusconi ha ricevuto in dono dall’artista Glauco Dimini, morto nel 2014.