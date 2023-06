Quanto vale l'eredità di Silvio Berlusconi: dall'impero Fininvest alle ville, a chi andrà il suo patrimonio

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Con la sua scomparsa a 86 anni Silvio Berlusconi lascia ai suoi eredi un vero e proprio impero economico. Un patrimonio che ammonta a quasi 6,9 miliardi di euro, stando all’ultima classifica dei “paperoni” stilata da Forbes, che lo vedeva al terzo posto tra gli italiani più ricchi dopo Giovanni Ferrero e Giorgio Armani. Fininvest, Mondadori, Mediolanum, l’eredità miliardaria di Berlusconi andrà ai cinque figli del Cavaliere.

Berlusconi: chi sono gli eredi

L’enorme impero economico di Silvio Berlusconi andrà ora agli eredi, anche se parte del patrimonio dell’ex Cavaliere è stato già diviso tra i cinque figli sulla base di accordi firmati oltre dieci anni fa.

Gli eredi principali di Berlusconi sono i cinque figli: Marina e Pier Silvio, i più grandi, nati dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, poi Barbara, Eleonora e Luigi, nati dalle seconde nozze con Veronica Lario.

La dinastia Berlusconi è composta anche dalle due ex mogli e da ben 16 nipoti. La più grande delle nipoti è Lucrezia, 31 anni, figlia di Pier Silvio e Silvia Toffanin, sorella di Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Poi ci i sono i due figli di Marina Berlusconi, Gabriele e Silvio, e i cinque di Barbara: Edoardo, Alessandro, Francesco, Leone ed Ettore Quinto. Tre invece gli tre eredi da Eleonora (Riccardo, Flora e Artemisia), due i figli di Luigi (Emanuele Silvio e Tommaso Fabio).

Al momento però non sappiamo a chi andrà concretamente l’eredità di Berlusconi, come verranno divise le quote societarie. Per quanto riguarda la gestione degli affari di famiglia, è molto probabile che il timone passerà in mano a Marina e Pier Silvio, già da anni alla guida di Fininvest, Mondadori e Mediaset.

Fonte foto: ANSA Silvio Berlusconi con la figlia Barbara

L’impero Fininvest

Cuore dell’impero di Silvio Berlusconi è Fininvest, la holding di famiglia nata nel 1978 che controlla le tre grandi società quotate del gruppo: la ex Mediaset, ora Mfe (mediaforeurope), Mondadori e Mediolanum.

Silvio Berlusconi ha il 61,2% del totale di Fininvest, mentre le restanti quote sono state cedute nel corso degli anni ai figli. Marina ha l’8% delle quote, è presidente della holding e di Mondadori, Pier Silvio detiene l’8% ed è amministratore delegato di Mfe.

Barbara, Eleonora e Luigi possiedono insieme il 21% della società, non hanno incarichi operativi ma siedono nel consiglio di amministrazione.

Mediaset, Mondadori, Mediolanum

Tra le società quotate di Fininvest, Mediolanum viene ritenuto l’asset più pregiato. La quota della banca detenuta dalla holding della famiglia Berlusconi vale 1,83 miliardi, di fatto due terzi dell’intero valore delle partecipate quotate di Fininvest.

Al centro negli anni Novanta di un duro scontro con De Benedetti per il controllo del gruppo, Mondadori è ad oggi il leader indiscusso nell’editoria libraria italiana. Il titolo in borsa capitalizza oltre 512 milioni di euro, la quotaFininvest del 53,3% vale circa di 271 milioni.

C’è poi la ex Mediaset, ora Mfe (Mediaforeurope) società nata nel 2021 (inglobando le tv spagnole e tedesche) al momento del passaggio della sede legale in Olanda. La società vale circa un miliardo, la quota Fininvest 700 milioni.

Il gruppo televisivo non sta andando benissimo, negli ultimi anni ha perso valore e ricavi a causa della saturazione dei mercati e della forte concorrenza della nuove piattaforme come Netflix e Amazon Prime Video.

Il Monza Calcio, le ville e il resto

Oltre alle tre società quotate, Fininvest controlla anche il 100% delle quote del Teatro Manzoni, diverse società immobiliari e di servizi e il Monza Calcio, club che Berlusconi, dopo la lunga epopea con il Milan, ha acquistato nel 2018, portando la squadra fino alla Serie A.

Agli eredi di Berlusconi andrà poi un maxi patrimonio immobiliare composto da numerose ville di lusso, a partire da Villa San Martino, la storica residenza di Arcore, e Villa Certosa in Costa Smeralda.

Ci sono poi altre ville alle Bermuda, ad Antigua, Cannes, Lampedusa, Roma e sul lago di Como. Fanno parte del patrimonio di Berlusconi anche tre jet e un elicottero privati e uno yacht.