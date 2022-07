Covid, Lopalco e il picco dei contagi. Come sarà agosto, la previsione sui prossimi mesi

Dopo la ripresa dei contagi di Covid-19 iniziata qualche settimana fa, possiamo finalmente dire di aver superato il picco. Secondo le previsioni, la fase peggiore dell’attuale ondata doveva arrivare a metà luglio e così è stato: a confermarlo è l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco in un’intervista de La Repubblica.

Lopalco, superato il picco di luglio: come sarà agosto

L’esperto, nel descrivere l’attuale situazione epidemiologica, ha parlato anche di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni e in particolare nel mese di agosto, quello in cui – almeno negli anni passati – la pandemia tende ad arrestare la propria corsa.

Lopalco ha confermato che l’attuale ondata proseguirà fino alla fine di luglio, ma agosto potrebbe essere “più tranquillo dal punto di vista della diffusione della malattia”. Stesso discorso dovrebbe valere dunque anche per i ricoveri, “che potrebbero crescere ancora per qualche giorno”.

La previsione di Lopalco per i prossimi mesi

La pandemia di Covid-19 ci ha insegnato a non lanciarci in previsioni troppo distanti nel tempo. Ogni volta che il virus sembrava un ostacolo raggirabile, è sopraggiunta una nuova variante o sottovariante che ha riacceso i focolai, facendo risalire la curva dei contagi.

E infatti, in vista dell’autunno, Lopalco ha assunto un atteggiamento cauto: “Non è escluso che arrivi una nuova sottovariante che fa partire un’ondata praticamente subito, cioè a ottobre”. Pertanto, l’esperto ha sottolineato l’importanza di continuare ad osservare atteggiamenti prudenti.

L’attuale situazione epidemiologica

Come si evince dal grafico della Protezione civile, il picco dell’attuale ondata si è registrato il 12 luglio, con 142.967 nuovi casi. Si tratta di numeri superiori rispetto all’ondata di marzo/aprile, con il picco di 99.848 casi, ma inferiori rispetto ai contagi di gennaio, con il picco di 220.532 casi registrato l’11 gennaio.

Fonte foto: Protezione civile Il grafico della Protezione civile che mostra l’andamento dei contagi dai primi mesi del 2022 a oggi

Negli ultimi giorni, come appare visibile anche dalla curva, i nuovi contagi sono in calo. Domenica 17 luglio, infatti, si sono registrati 67.817 nuovi casi, come si evince dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute.