Omicron, preoccupa la nuova sottovariante Centaurus. L'allarme dei virologi inglesi

Scatta l’allerta in Gran Bretagna per la diffusione di una nuova sottovariante di Omicron. La mutazione Omicron Ba.2.75, ribattezzata ‘Centaurus‘, preoccupa i virologi britannici perché sembra avere una capacità di trasmissibilità più elevata di Omicron 5.

Omicron, cos’è la sottovariante Centaurus

La sottovariante di Omicron Ba.2.75, ribattezzata ‘Centaurus’, è stata rilevata per la prima volta in India a inizio maggio e da allora è stata registrata in una decina di Paesi, tra cui Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Germania e Canada.

Lo scorso 7 luglio il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha definito questa nuova mutazione del coronavirus come una “variante da monitorare“.

Omicron, preoccupa la nuova sottovariante Centaurus

La sottovariante di Omicron Centaurus preoccupa perché dalle prime rilevazioni sembra diffondersi con una rapidità maggiore di Omicron BA.5. Inoltre potrebbe essere associata anche a forme di malattia più gravi. I dati a disposizione in questo senso però sono ancora molto pochi.

Per questo Ecdc e Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stanno monitorando con attenzione la diffusione di questa nuova mutazione.

Centaurus, l’allarme dei virologi inglesi

A lanciare l’allarme su Centaurus sono stati i virologi britannici, preoccupati, come riporta The Guardian, dal numero di mutazioni extra contenute in BA.2.75.

“Non sono tanto le singole mutazioni, ma il numero di combinazioni di mutazioni che ci preoccupano”, ha spiegato al quotidiano Tom Peacock, virologo dell’Imperial College di Londra.

“È difficile prevedere l’effetto di così tante mutazioni insieme, un quadro che conferisce al virus una sorta di proprietà ‘jolly‘ in cui la somma delle parti potrebbe essere peggiore di ciascuna di esse”, ha spiegato l’esperto.

“Sicuramente Centaurus è un potenziale candidato a sostituire BA.5″ come forma dominante del virus. “Oppure, è probabilmente il genere di cose con cui faremo i conti dopo, ovvero una variante di una variante”, ha aggiunto Peacock.