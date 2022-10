Covid-19, la prossima variante può essere Cerberus: ecco come sta cambiando il virus

Il Covid-19 continua a cambiare e ad evolversi. Attualmente, in Italia e nel resto del mondo, la variante dominante è Omicron, che ha soppiantato Delta. Ma quale sarà la prossima variante dominante? Gli esperti sono concordi nel ritenere che, a differenza di quanto accaduto in passato, stiamo assistendo a un mix di varianti che potrebbe prendere il sopravvento. Tuttavia, se una sola di queste dovesse soppiantare la precedente, a prendere il sopravvento potrebbe essere la BQ.1.1, già soprannominata Cerberus.

La variante Cerberus è una discendente della BA.5 e, come quest’ultima, sembra avere un’elevata capacità di trasmissione, oltre a un discreto potenziale di evasione immunitaria. Tuttavia, molti scienziati credono che potremmo trovarci a convivere con una “zuppa di varianti”.

Attualmente il gruppo più numeroso di varianti, definito Pentagon, include 5 varianti: BQ.1.1, BN.1, XBB, BA.2.75.2 e altre.

Tom Wenseleers, professore di biologia evolutiva presso la Katholieke Universiteit di Leuven, in Belgio, ha condiviso un grafico su Twitter che mostra il mix di varianti Covid attualmente in circolazione.

Cerberus (BQ.1.1) è appunto quella che al momento cresce di più tra le sottovarianti Omicron.

La crescita stimata da Wenseleers, come si vede nel grafico, è di poco inferiore al 15% giornaliero.

Repost of estimates of growth advantage of some emerging SARS-CoV2 variants (fixing mistake in my XBB annotation). Overall growth rate estimates, averaged across continents, has BQ.1.1 at nr 1, followed by BA.2.3.20, BQ.1, XBB and BA.2.75.2. BQ.1.1 currently looks like winner.🧵 pic.twitter.com/NhqgqXKZWw

— Tom Wenseleers (@TWenseleers) October 7, 2022