Bollettino Covid 8 ottobre 2022, contagi e decessi stabili. Le regioni con più casi in Italia

Il bollettino Covid del ministero della Salute di oggi sabato 8 ottobre 2022 ha reso noto che nelle ultime 24 ore ci sono stati 43.716 nuovi contagi da coronavirus (ieri 44.672), che portano il totale dall’inizio della pandemia a 22.781.293 unità. I decessi sono 60 (ieri 62), per un totale di 177.478. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono 215.035 (ieri 205.555). Il tasso di positività è passato dal 21,7% al 20,3% di oggi.

Bollettino Covid 8 ottobre 2022, la situazione negli ospedali

Rispetto al bollettino Covid del 7 ottobre 2022 risulta in leggero calo il dato delle terapie intensive: sono 194 i pazienti ricoverati in terapia intensiva nel bilancio tra entrate e uscite (giovedì erano 198), ossia 4 in meno, mentre gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati nei reparti ordinari sono, invece, 5.489 (ieri erano 5.379), cioè 110 in più.

Bollettino Covid 8 ottobre 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione del Covid-19 in Italia si può osservare l’attuale andamento dei contagi, con i picchi registrati dalla curva dei nuovi positivi nelle ultime settimane.

Fonte foto: Protezione civile La curva dei nuovi positivi al Covid in Italia, aggiornata alla data di sabato 8 ottobre 2022.

Bollettino Covid 8 ottobre 2022: la situazione nelle regioni

Di seguito è riportata la situazione aggiornata regione per regione. Il primo dato indica il totale dei casi, il secondo numero (tra parentesi) le persone attualmente positive e la terza cifra (ancora tra parentesi) l’incremento giornaliero.

Lombardia: 3.633.514 (78.040) (8.671)

Veneto: 2.319.704 (64.031) (6.073)

Campania: 2.248.644 (45.459) (2.325)

Lazio: 2.098.248 (50.594) (3.475)

Emilia-Romagna: 1.892.394 (37.949) (4.005)

Sicilia: 1.659.778 (12.230) (1.221)

Piemonte: 1.513.460 (54.046) (4.874)

Puglia: 1.489.029 (12.862) (1.408)

Toscana: 1.423.696 (44.937) (2.547)

Marche: 632.295 (8.305) (1.134)

Liguria: 584.023 (8.777) (1.130)

Abruzzo: 568.379 (17.012) (1.200)

Calabria: 564.738 (14.292) (861)

Friuli Venezia Giulia: 503.033 (13.382) (1.471)

Sardegna: 454.137 (5.878) (497)

Umbria: 384.811 (7.870) (963)

P.A. Bolzano: 269.958 (5.954) (754)

P.A. Trento: 219.190 (5.322) (726)

Basilicata: 185.422 (5.214) (173)

Molise: 91.316 (4.069) (107)

Valle d’Aosta: 45.524 (1.274) (101)

Bollettino Covid 8 ottobre 2021: la situazione un anno fa

Esattamente un anno fa, cioè l’8 ottobre 2021, si erano registrati 3.023 nuovi casi di contagio e 30 decessi. Quel giorno erano stati eseguiti 271.566 tamponi. Il tasso di positività, in quella data, era pari all’1,1%.

Il totale dei vaccini anti Covid somministrati in Italia

Alla data di sabato 8 ottobre 2022 sono state somministrate in Italia 140.967.848 dosi di vaccino anti Covid, ripartite in questo modo: