Coppia di genitori muore per un incendio in Francia: il padre salva il figlio di 3 mesi e poi cade nel vuoto

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Un tragico incendio, divampato in Francia in un appartamento di Combs-la-Ville, nella regione dell’Île-de-France, ha portato alla morte di una coppia di genitori. Il figlio di 3 mesi è stato salvato dal padre in un ultimo gesto disperato prima della morte.

Lo scoppio dell’incendio

Nel primo pomeriggio di lunedì 26 giugno, le fiamme hanno iniziato ad avvolgere un appartamento al terzo piano di una palazzina di Combs-la-Ville.

Si tratta di un comune francese situato nel dipartimento di Senna e Marna, nella regione dell’Île-de-France.

Un tweet che mostra il video dell’incendio nell’appartamento

In brevissimo tempo, il rogo si è propagato per l’intera abitazione, intrappolando un’intera famiglia.

All’interno dell’appartamento, si trovavano due giovani genitori insieme al figlio di appena tre mesi. La donna era stata da poco dimessa dall’ospedale, dopo la nascita prematura del figlio.

Il salvataggio del bambino

Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe rimasta quasi subito bloccata all’interno dell’abitazione, mentre l’uomo ha cercato una via di fuga con il neonato in braccio.

Il padre avrebbe tentato di uscire da una piccola finestrella, senza avere successo.

In un ultimo tentativo disperato di salvare il figlio, è riuscito a lanciarlo verso un vicino di casa, che lo ha afferrato al volo.

Poi l’uomo ha perso l’equilibrio, cadendo nel vuoto e morendo nell’impatto.

Alla testata francese Le Parisien, il vicino ha raccontato di aver “sentito il rumore di un’esplosione. Ho spalancato la finestra e ho visto il signore, anche lui alla sua finestra del piano di sopra, con un bambino in braccio”.

L’uomo allora ha preso uno strofinaccio, “l’ho teso e lui è stato in grado di passarmi il bambino. Ha fatto di tutto per salvare questo bambino… Ma poi è scivolato. Ho visto il signore cadere nel vuoto”.

I soccorsi dei vigili

L’intervento dei vigili del fuoco non è servito a evitare la tragedia. Le fiamme si sono propagate in pochi attimi anche al tetto, che è crollato parzialmente.

Per spegnerle del tutto, si è reso necessario l’intervento di circa 40 vigili del fuoco con una quindicina di mezzi.

Dopo aver spento il rogo, i vigili del fuoco hanno scoperto il corpo senza vita della madre del bambino, che aveva tentato di trovare rifugio in bagno.

La tragedia arriva pochi giorni dopo l’incendio che aveva distrutto un intero palazzo in centro a Parigi.