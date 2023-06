Donna morta nell'incendio scoppiato nel suo appartamento a Trieste: il figlio ricoverato in ospedale

Una donna è morta in un incendio divampato nelle prime ore del mattino di lunedì 26 giugno a Trieste. In città si sono verificati due incendi in due punti distinti, ad alcune ore di distanza l’uno dall’altro. In uno di questi ha perso la vita la donna ed è rimasto ferito il figlio.

L’incendio nel rione di Poggi Sant’Anna

Come riporta ‘La Repubblica’, l’incendio è divampato nell’abitazione della donna, al quinto piano di un edificio di 11 piani in via Di Vittorio, nel rione di Poggi Sant’Anna, per cause ancora da accertare.

La cinquantenne è morta mentre il figlio, di 33 anni, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e poi portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, dove è stato ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi

Le telefonate con richieste di aiuto, come riferito da ‘Il Gazzettino’, sono arrivate all’alba al numero unico di emergenza Nue112 del Friuli-Venezia Giulia, che le ha trasferite alla sala operativa di secondo livello della Sores.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto ambulanze e auto mediche e hanno allertato la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.

L’altro incendio a Trieste

Nel secondo incendio divampato nella città di Trieste nelle ultime ore, nessuna persona sarebbe rimasta ferita.