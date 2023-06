Incendio nell'appartamento di un palazzo in zona Maggiolina a Milano: un ustionato, evacuati gli inquilini

Incendio in appartamento a Milano. In zona Maggiolina, nella prima mattina di lunedì 26 giugno un palazzo è stato evacuato dopo lo scoppio di un rogo al primo piano. Un uomo è stato trasportato in ospedale per via delle ustioni.

Lo scoppio dell’incendio

Erano circa le 6 di mattina di lunedì 26 giugno, quando è scoppiato un incendio in zona Maggiolina a Milano.

Le fiamme si sono sviluppate a partire da un appartamento al primo piano di un palazzo in via Erasmo Boschetti, una strada privata.

Non è ancora chiaro quale sia stata la causa dell’esplosione, che ha costretto all’evacuazione dell’intero edificio per ragioni di sicurezza.

Al piano rialzato del palazzo è presente anche un asilo nido. Fortunatamente, quando è scoppiato il rogo la struttura non aveva ancora aperto le sue porte, evitando il coinvolgimento di bambini e insegnanti.

Per tutta la giornata di lunedì, l’asilo rimarrà chiuso in via precauzionale.

I soccorsi sul posto

Dopo l’evacuazione del palazzo, i sanitari del 118 hanno soccorso l’inquilino dell’appartamento, rimasto ferito dalle fiamme.

L’uomo, un 44enne, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo per via di alcune ustioni alla mano e al piede.

Sul posto sono intervenuti anche tre mezzi dei vigili del fuoco e le squadre di polizia per compiere gli accertamenti necessari.

Si tenterà di fare luce sulla causa del rogo, che potrebbe essere conseguenza di un errore umano.

Altro incendio in giornata

Un altro incendio dall’esito più drammatico è avvenuto a Trieste nella stessa giornata.

In città si sono verificati due incendi in due punti distinti, ad alcune ore di distanza l’uno dall’altro. Il più tragico, ha visto la morte di una donna di 50 anni.

Il rogo è divampato in una casa al quinto piano di un edificio nel rione di Poggi Sant’Anna, per cause da accertare.

La 50enne non avrebbe avuto scampo. Rimasto ferito, invece il figlio di 33 anni, che è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi portato al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, dove è stato ricoverato.

Non sarebbe, però, in pericolo di vita.