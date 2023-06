Incendio a Rescaldina dove una ditta di cosmetici ha preso fuoco: colonna di fumo visibile a km di distanza

Divampano le fiamme vicino alla provinciale Saronnese a Rescaldina. Una densa colonna di fumo nero si è innalzata verso le 15.30 di sabato 24 giugno ed è salita in cielo, visibile a km di distanza. Infatti è stata avvistata anche da Legnano e da Saronno.

A fuoco una ditta di cosmetici

Ad essere interessata dall’incendio è la zona industriale sul territorio rescaldinese, in particolare si tratta di una ditta di cosmetici.

Le fiamme, come riferisce Varese News, hanno cominciato a diffondersi in un edificio che si affaccia lungo via provinciale Saronnese e via Manzoni, a pochi passi dall’autostrada sul confine tra Legnano e Cerro Maggiore.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco anche di Legnano e di Milano. Numerose le persone curiose che si sono soffermate sul posto, creando una colonna di auto e facendo andare in tilt il traffico.

L’allarme lanciato dal sindaco di Rescaldina

Il sindaco di Rescaldina, Gilles Ielo, non appena ha saputo dell’incendio, ha subito diramato l’allerta tramite un post veicolato sui social.

“Un incendio sta interessando la ditta Lisap – ha scritto il primo cittadino -. Attendiamo informazioni su un eventuale rischio chimico e nel frattempo consigliamo di chiudere le finestre anche se l’incendio non ha interessato gli impianti, ma una zona di deposito bancali Eventuali prescrizioni saranno comunicate con altoparlanti dai mezzi di polizia locale”.