Coltello alla gola del sindaco di Delia in Comune: Gianfilippo Bancheri disarma l'aggressore ma resta ferito

Brutta disavventura per il sindaco di Delia, paese siciliano in provincia di Caltanissetta. Il primo cittadino Gianfilippo Bancheri è stato infatti aggredito da un uomo di 55 anni armato di coltello mentre si trovava nell’ufficio protocollo del Comune. Bancheri, rimasto ferito a un dito, è riuscito a reagire e in seguito a una breve colluttazione l’aggressore è stato arrestato dai carabinieri.

Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri aggredito da un uomo armato di coltello

Il 55enne, che lavorava con il reddito minimo di inserimento in alcuni progetti comunali, avrebbe accusato il sindaco di non aver ancora ricevuto il bonus spesa e gli avrebbe puntato il coltello alla gola.

Secondo quanto riportato dal sito de Il Giornale di Sicilia, una dipendente che avrebbe assistito alla scena sarebbe riuscita a scappare.

L'episodio è avvenuto a Delia, paese del libero consorzio comunale di Caltanissetta, in Sicilia

L’intervento dei carabinieri

Dopo la minaccia Bancheri avrebbe prontamente reagito, riuscendo a disarmare l’aggressore e rimanendo ferito a un dito da un fendente.

Sul luogo dell’episodio sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno denunciato l’uomo.

La solidarietà della politica locale

Diversi rappresentanti della politica locale siciliana hanno espresso la loro solidarietà a Bancheri dopo quanto accaduto.

Tra loro il vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana Nuccio Di Paola, che ha manifestato “vicinanza e affetto al sindaco di Delia e amico Gianfilippo Bancheri per la grave aggressione subita. Quanto accaduto non è assolutamente accettabile ed auspico che il protagonista dell’atto violento venga subito assicurato alla giustizia”, ha dichiarato.

Dello stesso tenore il sindaco di Caltanissetta, Walter Tesauro: “Apprendo della vile aggressione subita dal collega sindaco di Delia. Per quanto subito rivolgo a lui tutta la vicinanza e solidarietà dell’Amministrazione che rappresento e della giunta di governo. Auguriamo al sindaco Bancheri una pronta guarigione con la speranza che questi gesti restino sempre lontani da qualsiasi forma degenerativa di protesta ma soltanto da attribuire a deprecabili azioni individuali“.

“Sono episodi molto gravi che non vanno sottovalutati perché rappresentano lo stato di malessere della nostra società e la vulnerabilità di chi rappresenta ogni giorno le istituzioni in prima linea”, ha invece sottolineato il sindaco di Gela Terenziano di Stefano.

“Spero e confido – ha concluso Di Stefano – che si tratti di una azione isolata. Gli auguro una pronta ripresa e l’affetto di tutta l’Amministrazione che rappresento”.