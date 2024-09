Pompei, 14enne accoltellato a scuola da un compagno: lite nata per una ragazza, fermato l'aggressore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Tragedia sposata a Pompei. Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a scuola da un suo coetaneo e compagno al termine di una lite per una ragazza. Il responsabile è stato fermato.

La lite e l’accoltellamento a Pompei

Nella mattinata del 12 settembre un ragazzino di 14 anni che frequenta un istituto alberghiero nel comune di Pompei, in provincia di Napoli, ha subito un accoltellamento da parte di un suo coetaneo al termine della lite.

Il giovane, di soli 14 anni, è stato ferito alla schiena ma secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, ha ricevuto immediate cure e non sarebbe in pericolo di vita.

Fonte foto: Tuttocittà Il comune di Pompei, dove si è verificato l’accoltellamento

Non sarebbe stato necessario nemmeno un trasporto in ospedale. Il personale del 118, intervenuto sul luogo dell’aggressione, avrebbe medicato il giovane senza che fosse necessaria ulteriore attenzione medica.

Le ragioni della lite che ha portato all’accoltellamento

Sempre stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa, la lite che ha portato all’accoltellamento del 14enne in un istituto alberghiero di Pompei sarebbe scaturita a causa di un diverbio al centro del quale ci sarebbe stata una ragazza.

Il responsabile sarebbe un compagno di scuola della vittima, che è stato fermato subito dopo l’aggressione. Avrebbe colpito l’altro ragazzo alle spalle, causandogli alcune ferite non profonde.

La lite si è svolta attorno alle 13:00, alla fine di quello che è stato il primo giorno di scuola dell’istituto superiore alberghiero del centro di Pompei.

Fermato il ragazzino ritenuto responsabile

Immediatamente dopo l’accoltellamento avvenuto in un istituto alberghiero di Pompei, in provincia di Napoli, l’aggressore è stato bloccato in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno preso in custodia il giovane. Il ragazzo di 14 anni è stato portato in commissariato, mentre gli agenti di polizia stanno indagando, ascoltando i testimoni per ricostruire esattamente quanto accaduto.

La posizione del ragazzo ritenuto responsabile sarà valutata dal tribunale dei minori di Napoli. Non sarebbe la prima volta che questo ragazzo finisce sotto le attenzioni le autorità di polizia di Pompei. Già in passato infatti sarebbe stato trovato in possesso di armi