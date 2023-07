Colpisce la madre col martello a Bricherasio vicino Torino dopo una lite: ferite a testa e schiena, arrestato

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

A Bricherasio, in provincia di Torino, c’è stato un tentato omicidio nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27 luglio: un uomo ha preso a martellate la madre.

Cosa è successo a Bricherasio

Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Torino Today’, un brasiliano di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pinerolo dopo che ha preso a martellate alla testa e alla schiena la madre 61enne.

Alla base dell’aggressione ci sarebbe un litigio per futili motivi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il tentato omicidio è avvenuto in via Granero a Bricherasio, vicino Pinerolo, in provincia di Torino, nella notte tra mercoledì 26 e giovedì 27.

Dove è successo

I fatti si sono svolti in via Granero a Bricherasio. A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che sono stati svegliati dalle grida della donna. Il martello utilizzato per l’aggressione è stato sequestrato.

Come sta la donna

La donna che è stata colpita a martellate dal figlio a Bricherasio è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Agnelli di Pinerolo.

Secondo il ‘Corriere della Sera’, la vittima ha riportato gravi lesioni alla testa e alla schiena ma non sarebbe in pericolo di vita: attualmente si trova sotto osservazione e la prognosi è di 10 giorni.