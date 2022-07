Cina, il caldo scioglie i palazzi: temperature estreme nell'estate da record di Pechino, cosa sta succedendo

Novanta allarmi rossi diramati dalle autorità della Cina soltanto nella giornata del 13 luglio. Un record, che dipende direttamente dall’ondata di caldo eccezionale che sta investendo il Paese questa estate.

La Cina soffre a causa del caldo: record di temperature in tutte il Paese. La situazione

Non si fermano le temperature record nell’ex Impero Celeste: gli abitanti nei pressi del fiume Yangtze, sulle spiagge di Shanghai, nell’entroterra di Chengdu sono allo stremo.

In particolare a Shanghai, si sono superati i quaranta gradi: nella città è impossibile, in alcune condizioni, lavorare. Non solo il Covid quindi, anche le temperature stanno aggravando la crisi produttiva nella quale sembra essere entrata una delle città più popolose della Repubblica Popolare e il Paese tutto.

Fonte foto: ANSA

Lo skyline di Chongqing, una delle città colpite dall’ondata di caldo cinese.

Temperature elevatissime a Nanchino e non solo: cosa sta succedendo in Asia. Estate torrida

Nanchino, che conta 9 milioni di abitanti, ha registrato l’estate più calda di sempre. I termometri a Yanjin, che si trova a sud-ovest della Cina, sono arrivati a segnare 44 gradi centigradi. Mai nelle registrazioni relative alla città si erano raggiunti simili livelli.

Gli edifici in Cina si sciolgono per il troppo caldo: tegole deformate, solai liquefatti

Fa talmente caldo che il sole, battendo sulle tegole, sui solai, li sta sciogliendo, ne sta alterando la forma: è successo, ad esempio, al museo di Chongqing, che ha dovuto chiudere al pubblico per effettuare lavori di riparazione.

La rete elettrica nazionale è inoltre sovraccaricata dall’utilizzo massiccio dei condizionatori, che i cittadini hanno attivato in massa per sopportare il caldo afoso, mentre sono previsti aumenti sui prodotti alimentari, a causa dei danni provocati, dal caldo, all’agricoltura.