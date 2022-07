Cina, nave affonda in mare a Hong Kong a causa di un tifone: almeno 27 persone scomparse

Tragedia nel Mar Cinese Meridionale. A circa 300 km di distanza da Hong Kong, a sud-ovest della città, è affondata una nave di supporto industriale con a bordo almeno 30 persone.

Si tratta di una grossa imbarcazione che secondo quanto riportato da China Daily era impegnata nella costruzione di un progetto di parco eolico offshore. Numerosi i dispersi: solo pochi membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo.

Nave cinese affonda a causa di un tifone: cosa è successo

A provocare l’affondamento del mezzo marittimo è stata la tempesta tropicale Chaba, la quale nelle ultime ore si è potenziata dando origine a un tifone che si è abbattuto nella parte meridionale della Cina, nel Guangdong.

Secondo quanto si apprende sono stati raggiunti venti fino a 120 km/h, che hanno innalzato onde alte più di cinque metri provocando pericolosissime mareggiate in tutta la costa.

La grossa nave, secondo quanto riportato dalle autorità di soccorso locali, a causa del tifone ha subito ingenti danni e si è poi spezzata in due.

L’intervento dei soccorritori

La macchina dei soccorsi è stata attivata subito dopo l’allarme.

I servizi di emergenza delle province meridionali della Penisola e di Hong Kong si sono recati sul posto a bordo di aerei ed elicotteri, grazie ai quali è stato però possibile salvare solo tre persone a causa delle gravi condizioni metereologiche e del mare.

Le operazioni dei soccorritori si sono dovute effettuare il più velocemente possibile, prima che l’imbarcazione di supporto industriale venisse totalmente inghiottita dal mare.

Oltre 20 dispersi in mare

Come confermato dall’agenzia di stampa Adnkronos, almeno altri 27 membri dell’equipaggio non sono sono riusciti ad abbandonare la nave. Attualmente risultano dispersi: di loro non si ha nessuna notizia e si pensa al peggio.

Su Twitter e su Telegram sono iniziate a circolare le immagini video diffuse dall’Hong Kong Government Flying Service. Nel filmato pubblicato si vede la nave in balia delle potenti onde ripresa dall’elicottero dei soccorsi di Hong Kong.

In pochi secondi viene mostrato il momento in cui, mentre il ponte dell’imbarcazione viene sommerso dall’acqua, una persona viene salvata e portata a bordo del velivolo. Nella parte finale del video la nave è poi stata immortalata completamente affondata.