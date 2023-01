Castelmola, precipitano con il parapendio: muore aiutante istruttore, ferita la passeggera

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Tragico incidente col parapendio in Sicilia. Un uomo di 50 anni, aiutante istruttore, è morto precipitando al suolo a Castelmola, in provincia di Messina. Ferita e ricoverata in ospedale una donna, sua amica, che volava con lui.

Castelmola, incidente con il parapendio

Il tragico incidente è avvenuto nella giornata di oggi, 2 dicembre, a Castelmola, nelle alture sopra Taormina. Come riporta Ansa, il parapendio è precipitato in contrada Moli, nella zona di Monte Venere.

Nell’impatto al suolo è morto il 50enne Alessandro Melfa, aiutante istruttore di una scuola di volo locale. Originario di Catania ma residente a Gallodoro era molto conosciuto in zona.

Il parapendio è caduto nella zona di Castelmola, nel Messinese

Ferita invece la passeggera, amica dell’uomo: si tratta di una 50enne di origini argentine anche lei residente a Gallodoro.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Messina. Per l’uomo non c’è stato niente da fare.

La donna invece è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Ha riportato diverse fratture ma non è in pericolo di vita.

Data la natura impervia della zona dell’incidente, è stato necessario l’intervento dell’elicottero per soccorrere la 50enne, che è stata issata a bordo col verricello e trasportata in ospedale.

La dinamica

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori è arrivato anche il sindaco di Castelmola, Orlando Russo. Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima ipotesi, il parapendio, lanciato da Monte Venere, avrebbe urtato contro dei fili dell’alta tensione. Negli anni scorsi un altro parapendio era precipitato nella stessa zona, ma in quel caso il pilota era riuscito a salvarsi.