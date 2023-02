Carmagnola, donna muore in casa dopo un malore, il figlio si suicida lanciandosi dal balcone

La tragedia è avvenuta nella mattinata di oggi, domenica 19 febbraio, in un appartamento di un condominio di Carmagnola, comune che fa parte della città metropolitana di Torino, in Piemonte. Un uomo, che viveva lì insieme all’anziana madre, si è gettato dal balcone dopo il decesso della donna.

La morte della donna

Condominio “Opera Pia Cavalli” di Carmagnola, comprensorio dedicato all’housing sociale a una trentina di chilometri da Torino. Qui vivevano insieme una donna di 66 anni e il figlio 39enne, gli unici rimasti della famiglia.

La donna ha improvvisamente un malore, i professionisti sanitari accorrono sul posto ma purtroppo per la 66enne non c’è nulla da fare, e i soccorritori non possono far altro che constatarne il decesso.

Fonte foto: Virgilio Notizie Carmagnola, a sud di Torino, dove si trova il comprensorio della Fondazione Opera Pia Cavalli

Un dolore forse troppo grande da gestire per il figlio, un uomo di 39 anni che, una volta realizzato di essere rimasto da solo, avrebbe deciso di lanciarsi dal balcone.

Le indagini dei carabinieri

Sembrerebbe che a dare poi l’allarme, chiamando i carabinieri, siano stati i vicini di casa, che hanno assistito alla scena.

Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno avviato le indagini, nonostante al momento sembra ci sia davvero poco da ricostruire.

La condizione di vita dei due, rimasti soli in famiglia, sicuramente non era delle più facili. Probabilmente anche per questo alloggiavano all’Opera Pia Cavalli, un comprensorio che è stato riqualificato anni fa per dare alle persone in difficoltà un luogo sicuro e alloggi a canone calmierato.

I suicidi in Italia

Purtroppo in Italia non è facile, data la mancanza di dati aggiornati, avere una stima precisa di tutte le persone che decidono di togliersi la vita.

Nel 2022, secondo l’Osservatorio Suicidi della Fondazione BRF – Istituto per la Ricerca in Psichiatria e Neuroscienze, ci sono stati 595 suicidi e 598 tentati suicidi. Un suicidio in media ogni 16 ore, e un tentato suicidio ogni 14.

I dati, che in mancanza di dati ufficiali vengono conteggiati al ribasso, restituiscono comunque la fotografia di un Paese nel quale il fenomeno suicidi, oltre che sempre attuale, necessiti di adeguate politiche di prevenzione che coinvolgano tutti, dalla politica ai professionisti medici, dagli insegnanti alle famiglie.