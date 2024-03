Carlo Ancelotti rischia oltre 4 anni di carcere per frode fiscale: l'accusa all'allenatore del Real Madrid

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Procura spagnola ha chiesto 4 anni e 9 mesi di carcere per l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti per frode fiscale.

Di cosa è accusato Carlo Ancelotti

La Procura provinciale di Madrid ha richiesto 4 anni e 9 mesi di reclusione per Carlo Ancelotti per aver frodato l’Erario per un importo di 1.062.079 euro negli anni fiscali 2014 e 2015. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Marca’ e riportato dall’agenzia ‘LaPresse’, l’allenatore italiano è accusato di due reati contro l’Erario, poiché, nonostante lui stesso abbia affermato di essere residente in Spagna a fini fiscali e che il suo domicilio era a Madrid, ha omesso di eseguire la prestazione corrispondente allo sfruttamento dei suoi diritti di immagine, che aveva ceduto ad altri enti.

L’accusa contro Carlo Ancelotti sostiene nella denuncia che il tecnico avrebbe firmato il 4 luglio del 2013 un contratto di lavoro come allenatore del Real Madrid per il periodo compreso tra luglio 2013 e il 30 giugno 2016 “precisando nella retribuzione per tale periodo, oltre alla prestazione lavorativa, anche i proventi derivanti dalla cessione dei diritti di immagine al club”.

Dal luglio del 2013, l’allenatore italiano avrebbe iniziato a lavorare e risiedere in Spagna, stabilendo come domicilio e residenza abituale un immobile situato in una piazza centrale di Madrid. Tuttavia, quando il tecnico ha interrotto “prematuramente” il suo rapporto di lavoro con il Real Madrid il 25 maggio del 2015, ha avuto la casa in affitto fino all’ottobre di quell’anno, quindi nel corso del 2015 “la Spagna è stato il suo principale centro di relazioni personali e di interessi economici”.

La Procura, riporta ancora ‘LaPresse’, ha sottolineato che, “per evitare la tassazione dei proventi derivanti dai diritti d’immagine”, sia quelli percepiti dal Real Madrid che da altri marchi in occasione di diversi eventi, Carlo Ancelotti avrebbe fatto ricorso a una “complessa” e “confusa” rete di trust e società per canalizzare la raccolta dei diritti di immagine.

Il tecnico è accusato di aver “simulato” la cessione dei suoi diritti di immagine a enti “privi di reale attività” e capacità di sfruttamento, domiciliati fuori dalla Spagna “perseguendo così l’opacità di fronte all’Erario spagnolo e l’occultamento del reale beneficiario dei proventi i suoi diritti di immagine, in modo che né lui né alcuna di dette società debbano pagare tasse sulle ingenti somme ricevute in Spagna o fuori dal nostro Paese”.

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Quando ha appreso la notizia Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti ha appreso la notizia mentre stava preparando la partita di Champions League contro l’RB Lipsia, in programma alle ore 21 di mercoledì 6 marzo a Madrid.

Carlo Ancelotti e il Real Madrid

Quello tra Carlo Ancelotti e il Real Madrid è un legame che dura da diversi anni e che è sopravvissuto anche a una lunga separazione: il primo impegno da tecnico dei ‘Blancos’ è durato, infatti, dal 2013 al 2015. Quasi 10 anni dopo, nel 2021, Ancelotti è ritornato sulla panchina del Real Madrid, da lui tuttora occupata.

Alla guida del club spagnolo, il tecnico italiano ha vinto un Campionato spagnolo, 2 Coppe di Spagna, 2 Supercoppe di Spagna, 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa e 3 Coppe del Mondo per club.