Carabiniere morto in un incidente in scooter a Borgarello, vicino Pavia: 49enne finito sotto un furgone

Un carabiniere di 49 anni è morto dopo essere finito con lo scooter sotto le ruote di un camion. L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di martedì 2 aprile nel territorio del comune di Borgarello, in provincia di Pavia, lungo la strada statale dei Giovi. Il militare fuori servizio è stato soccorso in gravi condizioni e trasferito d’urgenza in ospedale, dove è però deceduto dopo qualche ora.

L’incidente a Borgarello

Come riportato da Il Giorno, l’incidente si è verificato intorno alle 17, sulla Statale 35, nel tratto di strada che collega Pavia al comune di Certosa, all’altezza dell’incrocio con Samperone.

Secondo quanto ricostruito finora, per cause ancora da accertare il carabiniere era fuori servizio e ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando, finendo schiacciato sotto le ruote di un furgone che viaggiava in direzione opposta.

La morte del carabiniere in ospedale

Al personale sanitario del 118 arrivato sul posto, il 49enne è apparso subito in condizioni gravi. Il sottufficiale dell’Arma, della centrale operativa di Pavia, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico San Matteo in arresto cardiocircolatorio, con le manovre di rianimazione ancora in corso.

Arrivato in ospedale, il carabiniere non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate nell’incidente ed è morto intorno alle 20. Gli agenti della polstrada intervenuti sul luogo dello scontro sono al lavoro per ricostruire le cause che hanno determinato lo scontro: lo scooter era rimasto incastrato sotto il furgone, a tal punto che la rimozione dei mezzi coinvolti è risultata più complessa del solito.

L’incidente a Palermo

Nella serata di lunedì 1 aprile, un altro incidente in moto ha provocato una vittima a Palermo, dove un motociclista è morto schiantandosi in sella al suo “T-Max”. Il 53enne di origini romene avrebbe impattato contro un albero per ragioni ancora al vaglio della Polizia municipale.

Secondo i primi accertamenti, sembra che nell’incidente non siano stati coinvolti altri mezzi.