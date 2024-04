Morto a Palermo nello schianto in moto contro un albero, indagini dopo l'incidente in via Dante

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un motociclista è morto dopo uno schianto contro un albero in un incidente avvenuto nella tarda serata di lunedì 1° aprile in via Dante a Palermo.

Cosa è successo a Palermo

Il motociclista, come riportato da ‘Palermo Today’, si è schiantato contro un albero con la sua moto T-Max, poco prima dell’incrocio con piazza Virgilio.

Secondo i primi accertamenti, sembra che nell’incidente non siano stati coinvolti altri mezzi. La Polizia Municipale ha avviato le indagini su quanto accaduto in via Dante a Palermo.

I soccorsi dopo l’incidente mortale a Palermo

Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti. Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili urbani e un’ambulanza del 118. Per il motociclista coinvolto nello schianto, però, non c’è stato nulla da fare.

Chi è la vittima dell’incidente di Palermo

Stando a quanto riferito da ‘Palermo Today’, il motociclista morto a Palermo dopo lo schianto contro un albero è un cittadino romeno di 53 anni.

Schianto contro un albero anche a Francavilla d’Ete

Un altro schianto contro un albero è costato la vita, a Francavilla d’Ete (vicino Fermo), a un ragazzo di 21 anni. Stando alla prima ricostruzione dei fatti, attorno alle 19,30 di lunedì 1° aprile un’automobile con a bordo 5 giovani, forse di ritorno da una gita fuori paese, è finita fuori strada mentre percorreva la strada provinciale 34 che collega Francavilla d’Ete alla Macina, frazione di Mogliano.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, l’auto su cui viaggiavano ha sbandato ed è finita fuori strada. L’utilitaria ha impattato violentemente contro un albero e ha concluso la sua corsa sotto la scarpata.