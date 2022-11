Capoterra, tragedia stradale: scontro tra auto e camion, donna muore sul colpo. La dinamica dell'incidente

Tragedia nel Cagliaritano. Nella mattinata di venerdì 25 novembre, lungo la strada provinciale 91, si è verificato un incidente mortale nel comune di Capoterra. Coinvolti un mezzo pesante e una vettura.

Incidente Capoterra, morta sul colpo una 92enne a bordo dell’automobile

A bordo dell’auto, una Ford Fiesta, c’erano due donne: una di 62 anni, la conducente, e una 92enne. La vettura ha impattato la parte posteriore di un camion e la passeggera più anziana è morta sul colpo.

La 62enne che era al volante è rimasta ferita ed è stata trasportata dal 118 all’ospedale Brotzu. Non ha riportato alcun danno invece il conducente del camion, un uomo di 64 anni.

Fonte foto: ANSA

La ricostruzione dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione della Polizia stradale intervenuta sul posto in cui si è consumato il dramma, come riferisce l’Ansa, sembra che il sinistro sia stato provocato dal mancato rispetto di uno stop nell’intersezione dove è avvenuto lo scontro.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti e dell’area.

Due giorni fa l’incidente a Pizzoli e la morte di un’altra donna

Due giorni fa, lungo la statale SS260 in provincia dell’Aquila, un’altra donna è deceduta a causa di uno schianto in strada. Due auto, una Mini Cooper ed una Seicento, si sono scontrate a Pizzoli.

Una delle due guidatrici coinvolte, una donna di 42 anni, ha perso la vita. L’altra è stata portata in elisoccorso all’ospedale, avrebbe riportato numerosi traumi diffusi ma non sarebbe in pericolo di vita.