Caorle, al tavolo arriva pizza con bestemmia scritta con la panna: la denuncia del cliente, pizzaiolo sospeso

Una recensione da una stella sulla nota piattaforma TripAdvisor è diventata virale nelle scorse ore sul web, con al centro pesanti accuse mosse da un cliente a una nota pizzeria di Caorle, nel Veneziano. Il cliente, infatti, oltre ad aver raccontato la propria esperienza nel locale che ha alle spalle oltre cinquant’anni di attività, ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti a bocca aperta: la pizza ricevuta al tavolo con una bestemmia scritta con la panna.

Pizza con bestemmia, cosa è successo

A raccontare la brutta esperienza vissuta in una nota pizzeria di Caorle è stato Enrico, cliente che ha deciso si pubblicare la recensione sul web. Durante la cena, mentre l’uomo si trovava al tavolo con la moglie, è stata servita una pizza con una scritta che ha subito attirato l’attenzione dei clienti.

Con la panna, infatti, dalla cucina qualcuno sembra essersi divertito a scrivere una bestemmia, una frase blasfema che ha lasciato il cliente e tutti i presenti a bocca aperta. “Il pizzaiolo ha avuto la brillante idea di scrivere una bestemmia. Tutto il resto non lo descrivo, titolare compreso che ha messo in dubbio la mia parola” ha scritto sul web l’uomo.

La recensione negativa e il caso

La recensione, però, oltre a scagliarsi contro il fatto increscioso vissuto in prima persona, con la bestemmia scritta sulla pizza, si è concentrata anche sulla reazione del titolare del locale. Enrico, infatti, ha sottolineato che il titolare avrebbe messo in dubbio quanto accaduto, ma l’uomo era già corso ai ripari: “Fortunatamente avevo già fatto la foto“.

Il cliente poi ha aggiunto: “Ho anche pagato il conto perché sono un signore, mentre il titolare non si è degnato nemmeno di offrire un caffè”. La recensione ha portato al locale una sola stella, una vera e propria macchia considerando gli altri riscontri eccellenti di tanti altri clienti che invece hanno sempre lodato la pizzeria per cordialità e qualità del cibo. In diversi, infatti, hanno commentato: “Si tratta di una delle migliori pizzerie di Caorle. Ogni sera c’è la fila di clienti in attesa di un posto e la titolare offre a tutti un bicchierino di prosecco mentre aspettano all’esterno. Qui siamo tutti increduli“.

Pizzaiolo sospeso, le scuse del locale

Come spesso accade in queste situazioni, davanti a una recensione negativa è stato lo stesso proprietario del locale a rispondere. Se in altri casi si è assistito alla risposta piccata, l’imprenditore di Caorle non ha potuto far altro che scusarsi mortificato per l’accaduto.

“Il cliente può aver pensato a uno scherzo di cattivo gusto ma non è così – chiarisce il proprietario – il pizzaiolo, che lavora qui da più di vent’anni, ha una situazione familiare molto difficile e la scritta sulla pizza, che ritengo inammissibile e intollerabile, è stato un disperato grido di aiuto“.

Il proprietario della pizzeria ha anche raccontato il provvedimento preso nei confronti del pizzaiolo: “Sulle prime ero convinto di licenziarlo visto la bufera in cui ci ha catapultato, per quel suo gesto d’iniziativa da cui prendiamo le distanze. Ora però sto cercando di fare in modo che rimanga a casa a risolvere i suoi problemi, continuando comunque a percepire lo stipendio. Così potremmo aiutarlo”.

Il titolare del locale ha poi cercato di mettersi in contatto col cliente attraverso TripAdvisor: “Vorrei avere la possibilità di rimediare e di poter chiarire di persona con lui e scusarmi”.