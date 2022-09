Aquila assale una famiglia che pranza al parco: ruba una fetta di pizza, ferito un uomo

Un tranquillo pic nic in famiglia rovinato da un volatile disposto a fare di tutto pur di afferrare una fetta di pizza. Un’aquila è piombata su una famiglia che aveva deciso di pranzare al parco. Il bilancio dell’incursione, totalmente inaspettata, è di un ferito.

Ecco cosa è successo di preciso e cosa sappiamo dell’aquila che ha preso di mira una famiglia durante un tranquillo pic nic al parco.

Aquila assale una famiglia che sta pranzando al parco, la dinamica dell’accaduto

È successo in Inghilterra, in un’area periferica di Londra. Protagonisti, loro malgrado, della vicenda, Chris Hayden e la sua famiglia, di cui fanno parte la fidanzata 33enne Sam Barrett e due figlie, Lottie (sei anni) e Poppy, di appena un anno.

Si erano recati in riva al fiume per un pic nic. Poi l’assalto del rapace: “Eravamo tutti seduti lì a divertirci a chiacchierare e, un minuto dopo, ho sentito questa grande palla pelosa colpirmi in faccia, poi ha provato ad afferrarmi una spalla ed è decollata”.

“Avevo un po’ di pizza in mano ed è quello che ha preso. All’inizio pensavo che qualcuno mi avesse lanciato qualcosa addosso”, è la testimonianza dell’uomo, che è rimasto ferito.

Rapace ferisce un uomo per afferrare la sua fetta di pizza, cosa è successo di preciso

Ma l’assalto dell’aquila non si è limitato a una sola incursione. Anzi, il rapace è tornato per due volte in picchiata sulla famiglia e i figli piccoli: “È caduto altre due volte – ha detto Chris Hayden – una vicino a Poppy”, la figlia di un anno.

“La terza volta era vicino a noi – ha proseguito – ed è allora che abbiamo pensato che sarebbe stato meglio se fossimo andati via”.

L’assalto dell’aquila ai danni di una famiglia, è accaduto in riva al fiume alla periferia di Londra

Non è stato un episodio isolato quello sul fiume alla periferia di Londra. Le aquile, che sono uccelli davvero giganteschi (la loro apertura alare può arrivare fino a 6 piedi di lunghezza) normalmente mangiano piccoli mammiferi, ma ultimamente sono diventate più smaliziate anche nei confronti delle persone.

Quanto successo a Barrett ne è in qualche modo la dimostrazione: pur di arrivare alla fetta di pizza, il volatile non ha avuto paura di arrivare così vicino all’uomo, che alla fine ha deciso di abbandonare l’amena location, scelta per il pic nic senza sicuramente immaginare un simile esito di giornata.