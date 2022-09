Cane ucciso da moto: multa al proprietario perché l'animale era senza guinzaglio

Un motociclista ha investito e ucciso un cane e i vigili urbani hanno multato il padrone dell’animale poiché sprovvisto di guinzaglio, come prescritto dal regolamento comunale.

Ciò che apparentemente può apparire come un crudele controsenso, in realtà non lo è affatto: è semplicemente ciò che impone la normativa.

Incidente nella zona industriale di Verona

I fatti sono avvenuti a Verona nella ZAI, la zona agricola industriale, nella notte fra il 2 e il 3 settembre. L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Lussemburgo e via Lovanio.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dell’incidente: l’incrocio fra via Lussemburgo e via Lovanio.

Un motociclista stava transitando a bordo della sua Mbk mentre un passante affiancato dai suoi tre cani stava attraversando la strada. Non si conoscono dettagli sulla velocità di corsa del motociclista e non si sa se l’attraversamento sia avvenuto sulle strisce pedonali.

Illeso il motociclista

Tutto ciò che si conosce è l’esito della vicenda, ovvero la morte del cane, un american bully che è venuto meno poco dopo l’impatto con le ruote della moto.

Il motociclista invece è rimasto del tutto illeso e la sua moto non ha riportato danni di rilievo poiché dopo l’investimento il mezzo non è caduto.

Vigili inflessibili

Chiamati sul luogo, i vigili hanno effettuato i rilievi del caso e hanno notato che l’animale coinvolto non era provvisto di guinzaglio. Come riportano le testate locali, i vigili hanno dunque elevato una multa di 50 euro al padrone dell’animale.

Il motivo: custodia del cane errata poiché non conforme a quanto prescritto dall’articolo 12 del regolamento di tutela degli animali. Gli animali a passeggio, dunque, vanno tenuti al guinzaglio.

Come consultare il Regolamento

Cliccando il link inserito di seguito è possibile consultare il Regolamento comunale per la tutela degli animali della città di Verona. Dalla pagina indicata è possibile scaricare un PDF che contiene il testo.