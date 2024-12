Travolto e ucciso mentre attraversa le strisce pedonali a Roma: Alberto Mariani morto a 63 anni, le indagini

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Ennesimo incidente stradale del 2024 nel territorio di Roma, dove un’auto guidata da una donna di 70 anni ha travolto e ucciso Alberto Mariani, 63enne romano, morto sul posto nonostante i tentativi di rianimazione. L’impatto sarebbe avvenuto in concomitanza di un attraversamento pedonale in via Prenestina: il sinistro è finito sotto indagine.

Alberto Mariani morto sulle strisce a Roma

L’incidente si è verificato a Roma est sabato 28 dicembre, intorno alle 20. Il luogo preciso dell’impatto è in via Samassi, in prossimità di una fermata dell’autobus.

A intervenire gli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. Responsabile dell’investimento di una persona è stata una donna italiana di 70 anni, alla guida di una Mercedes Classe A.



L’incidente è avvenuto alle porte di Roma, in zona Colle del Sole-Borghesiana

Chi era la vittima dell’incidente

La vittima si chiamava Alberto Mariani, 63 anni. È stato travolto mentre attraversava la strada, in circostanze ancora da appurare con certezza.

Le condizioni del 63enne sono apparse immediatamente disperate, e nonostante gli sforzi dei soccorritori per rianimarlo, l’uomo è morto sul luogo dell’incidente, prim’ancora che si potesse procedere con l’eventuale trasporto in ospedale.

La conducente della vettura coinvolta, visibilmente sotto choc, è stata a sua volta destinataria di cure da parte del personale medico sul posto.

La possibile dinamica

L’auto coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro, mentre la conducente, una donna di 70 anni, è stata accompagnata al policlinico Tor Vergata per i consueti test su alcol e sostanze stupefacenti.

La salma di Alberto Mariani è stata affidata alla polizia mortuaria e trasferita nello stesso ospedale. Per consentire i rilievi scientifici, il tratto di via Prenestina interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione del centro di Roma.

Dalle prime indagini condotte dagli agenti del comando di via Duilio Cambellotti, l’auto procedeva verso il centro della città, ma non è stato ancora chiarito il motivo per il quale è avvenuto l’investimento.

Attualmente si ritiene che il pedone possa essere stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, probabilmente diretto verso la fermata dell’autobus.

Il 2024 che sta per concludersi è stato un anno particolarmente nefasto per quanto riguarda gli incidenti stradali a Roma, dove con l’ultimo episodio si contano ben 146 sinistri mortali: si tratta quindi di quasi una vittima ogni due giorni sulle strade della Capitale.