Morto Massimiliano Savaiano ex manager di Claudio Baglioni, il post commosso del cantante sui social

Un post toccante, quello pubblicato sui propri canali social dal cantautore Claudio Baglioni in memoria del suo storico manager Massimiliano Savaiano, recentemente scomparso. Un grande dolore per l’artista romano, che da tempo è inoltre alle prese con alcuni problemi di salute che lo hanno costretto a rinviare l’inizio del suo ultimo tour.

Il post di Claudio Baglioni

Nel pomeriggio di oggi – giovedì 2 gennaio 2025 – il cantautore romano Claudio Baglioni ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un toccante post in memoria del suo storico manager Massimiliano Savaiano, recentemente scomparso.

“Caro Massimiliano o Massimo o Massi o Max – come, variamente, ti chiamavamo noi che t’abbiamo incontrato e vissuto – ti sei addormentato per riposarti prima di partire per un nuovo e sconosciuto viaggio”. Inizia così il messaggio dedicato da Baglioni al suo manager-amico.

Fonte foto: Massimiliano Savaiano manager Claudio Baglioni Il cantautore Claudio Baglioni ha voluto ricordare con un post Massimiliano Savaiano, suo storico manager

“Ne hai percorse tante di strade e questa, però, dovrai farla da solo – continua poi il cantautore nel suo post – perché non si sa quanto sia lunga e dove porti davvero. Hai amato tanto la vita di qui, le persone, i luoghi, i cibi, le storie ma non farai fatica ad appassionarti alla prossima”.

Lo storico manager Massimiliano Savaiano

Per lungo tempo Massimiliano Savaiano, che per anni è stato manager presso la Bag Music, ha accompagnato Claudio Baglioni, sia in campo musicale che nei tanti spettacoli ai quali ha partecipato il cantautore.

Baglioni ricorda quello che nel tempo è poi diventato un suo caro amico come una persona dotata di “cuore, gentilezza e ironia”, augurandogli infine di fare “buon cammino. Ciascuno di noi ti saluta a suo modo e ognuno con il proprio personale ricordo, così come facemmo dandoti nomi diversi”.

“Sarà, invece, lo stesso per tutti il bene che, in questo tempo, ci hai dato e che ti abbiamo voluto – ha poi concluso Claudio Baglioni – Per sempre sarà”.

Le condizioni di Claudio Baglioni

Claudio Baglioni concluderà quindi la sua carriera senza l’appoggio del suo storico manager, al suo fianco anche durante la preparazione dell’ultimo tour “Piano di Volo – Solo Tris”, il cui inizio era inizialmente previsto per il novembre 2024.

Come spiegato però dallo stesso Baglioni, nel corso delle prove gli sforzi sono stati eccessivi, causandogli una epicondilite al gomito destro e una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale, costringendolo a posticipare l’inizio dei concerti.

Il tour dovrebbe comunque prendere il via a gennaio 2025, con la prima data al Teatro dell’Opera di Roma, nel corso della quale Baglioni avrà sicuramente anche un pensiero per un collaboratore e un amico che non c’è più.