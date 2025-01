Accoltella 4 persone la notte di Capodanno a Villa Verucchio vicino Rimini: egiziano ucciso da carabiniere

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un cittadino egiziano è stato ucciso da un carabiniere a Villa Verucchio, vicino Rimini, dopo che questi aveva accoltellato 4 persone durante i festeggiamenti di Capodanno. I carabinieri erano intervenuti sparando un colpo di avvertimento: poi lo avrebbero colpito dopo essere stati minacciati con il coltello. I feriti, soccorsi, non sono in pericolo di vita.

Carabiniere uccide cittadino egiziano: il motivo

Come riporta il Corriere di Bologna, l’intervento da parte dei carabinieri a Villa Verucchio, nel Riminese, è stato messo in atto intorno alle 23.30 in risposta alle azioni di un cittadino di nazionalità egiziana, che aveva accoltellato quattro persone.

La prima vittima dell’aggressore è stata un 18enne, colpito alle spalle mentre acquistava sigarette da un distributore automatico in Via Marecchiese, nei pressi di un ristorante molto frequentato della zona, “Casa Zanni”.



L’episodio è avvenuto a Villa Verucchio, nel Riminese

Dopo l’attacco, l’aggressore è riuscito a fuggire, mentre i passanti, allarmati, hanno chiamato i soccorsi. Il giovane di 18 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Infermi, dove attualmente è ricoverato in condizioni critiche.

Il ritorno e le altre aggressioni

Poco prima della mezzanotte, l’aggressore è addirittura ritornato sul luogo della prima aggressione e ha colpito nuovamente, sorprendendo in modo fulmineo altre tre persone: una giovane donna e una coppia di anziani.

All’arrivo dei carabinieri, il sospetto avrebbe cercato anche di accoltellare un militare, che ha reagito aprendo il fuoco e uccidendolo sul posto.

I feriti sono stati a loro volta trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono gravi.

Perché ha accoltellato 4 persone

Attualmente si indaga sulle motivazioni che possono aver spinto il cittadino egiziano ad aggredire con un coltello i passanti durante i festeggiamenti di Capodanno.

Inizialmente, si pensava che l’incidente fosse il risultato di una rapina finita male, ma questa ipotesi è stata successivamente esclusa, con il motivo dell’aggressione che rimane sconosciuto.

Sul luogo è intervenuto anche il magistrato per le indagini. Secondo le ricostruzioni, i Carabinieri sono intervenuti per gestire la situazione e bloccare l’uomo in seguito a segnalazione.

Uno dei militari avrebbe inizialmente sparato un colpo in aria come avvertimento, ma l’aggressore, armato e avanzando in modo minaccioso, ha costretto il carabiniere a sparare un colpo mortale.

I feriti sono stati prontamente assistiti dal personale del 118. Tre sono stati trasferiti all’ospedale Bufalini di Cesena e uno all’Infermi di Rimini. Fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.