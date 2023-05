Camion in fiamme sull'autostrada A14 tra Forlì e Faenza: traffico bloccato, tir avvolto da una palla di fuoco

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Intorno alle 12 di venerdì 26 maggio un camion è andato in fiamme nel bel mezzo dell’autostrada A14 Bologna-Taranto e più precisamente nel tratto tra Forlì e Faenza. Dall’incendio si è innalzata una nube di fumo nero e l’incidente ha causato evidenti disagi al traffico con rallentamenti e lunghe code. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi, mentre i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire le dinamiche dell’episodio.

Camion in fiamme sulla A14, cos’è successo

Attimi di paura con conseguenti disagi nel traffico oggi, venerdì 26 maggio alle 12, nel tratto della A14 tra Forlì e Faenza.

Un camion ha preso fuoco e le fiamme hanno provocato una densa nube nera.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un camion è andato in fiamme lungo la A14 tra Forlì e Faenza, disagi nel traffico tra code e rallentamenti

Per il momento non è dato conoscere le cause dell’incendio, né ci sono notizie sul conducente.

Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco con i soccorsi e le autorità hanno temporaneamente chiuso il tratto autostradale interessato dall’incidente.

I disagi nel traffico e il ripristino della viabilità

La densa nube nera di fumo ha limitato la visibilità per le altre vetture che transitavano in entrambe le carreggiate.

Per motivi di sicurezza le forze dell’ordine hanno chiuso temporaneamente il tratto intorno al chilometro 74+500 e hanno deviato il traffico verso le statali 67, 727 e 9 e hanno consigliati ai conducenti di rientrare in autostrada dal casello di Faenza. Per facilitare le manovre di uscita, lungo il tratto interessato è stata lasciata una sola corsia.

La situazione è rientrata in una condizione di parziale normalità – scrive ‘Forlì Today’ – intorno alle 14:10, quando è stato riaperto il tratto tra Forlì e Faenza in direzione Bologna.

In queste ore sono stati registrati fino a 8 km di coda in direzione Bologna.

Il precedente sulla A13

Nel febbraio 2023 un episodio simile ha avuto luogo lungo la A13, più precisamente nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo, nella direzione per Padova.

Un tir era rimasto avvolto dalle fiamme e l’incendio aveva portato le autorità a bloccare il tratto autostradale, anche per la presenza di un altro incidente che aveva visto coinvolte tre autovetture.

Come per il caso della A14, il rogo del mezzo pesante non aveva coinvolto altri mezzi né aveva provocato feriti.