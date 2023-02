Cadavere di un ragazzo trovato a Manduria in una scarpata: segni di violenza e ferite su tutto il corpo

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Giallo a Manduria, in provincia di Taranto, dove nella mattina di giovedì 23 febbraio 2023 è stato rinvenuto il corpo di un uomo in una scarpata in campagna. La vittima, presumibilmente di età compresa tra i 25 e i 30 anni, è stata trovata nei pressi dell’arteria stradale che collega Manduria a Oria e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale per gli accertamenti del caso.

Cadavere a Manduria, giallo sulla morte

Il corpo della giovane vittima, non ancora identificata, è stato trovato in una scarpata. Secondo i primi rilievi, sembrerebbe che la morte del giovane sia da collocare nelle ore antecedenti al ritrovamento. Poche ore prima, infatti, il cuore della vittima aveva cessato di battere.

Da un primo studio del corpo, sembrerebbe ci si siano ferite ed evidenti segni di violenza forse riconducibili a un’arma da taglio. Il medico legale incaricato dalla Procura eseguirà dunque una visita necroscopica per cercare di ricostruire i dettagli della morte.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Indagini sul giovane morto a Manduria

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia e del nucleo scientifico del comando provinciale di Taranto che hanno avviato gli accertamenti del caso. Intervenuti anche gli investigatori che insieme ai carabinieri stanno cercando di risalire all’identità della vittima anche in base alle denunce di scomparsa presentate negli ultimi tempi nel Tarantino.

Aperto anche un fascicolo d’indagine per cercare di capire cosa sia successo. L’intenzione degli investigatori, una volta scoperta l’identità del giovane, è quella di cercare di ricostruire la cerchia delle conoscenze per cercare di comprendere quali siano stati gli ultimi movimenti della vittima e, soprattutto, le ultime ore della sua vita.

Date le ferite rinvenute sul corpo dell’uomo, l’ipotesi più plausibile secondo gli investigatori è che la vittima possa essere stata uccisa con un’arma da taglio e successivamente il corpo sia stato abbandonato nei pressi dell’arteria stradale che collega Manduria a Oria, paesi nel Tarantino non molto distanti da un altro centro come Avetrana che negli scorsi anni è balzato agli onori della cronaca per l’omicidio della giovanissima Sarah Scazzi (qui vi abbiamo parlato del caso e di chi è stato condannato per l’omicidio della 15enne avvenuto nell’agosto 2010).