Marina Berlusconi su Donald Trump volta le spalle a Giorgia Meloni: "Sembra uno scherzo, è orribile"

Marina Berlusconi, la figlia primogenita di Silvio Berlusconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Donald Trump, non risparmiando duri attacchi al nuovo presidente degli Stati Uniti d’America. “Sembrerebbe uno scherzo, ma purtroppo non lo è”, ha detto a proposito dell’intenzione di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d’America o di annettere il Canada o la Groenlandia.

L’attacco di Marina Berlusconi a Trump sul Golfo del Messico

In una lunga intervista concessa a Il Foglio, Marina Berlusconi ha commentato l’idea del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump di ribattezzare il Golfo del Messico in Golfo d’America e di annettere il Canada o la Groenlandia.

Le sue parole: “Sembrerebbe uno scherzo, ma purtroppo non lo è. Basta guardare all’immagine che abbiamo visto sui giornali di tutto il mondo, che ritrae file di migranti in catene espulsi dagli Usa”. Marina Berlusconi ha definito questa fotografia “orribile, inquietante”, sottolineando che “è stata trasformata dal nuovo presidente in un simbolo di ‘missione compiuta’, una orgogliosa dimostrazione di come sta mantenendo le sue promesse”.

Secondo la figlia primogenita di Silvio Berlusconi, “stiamo assistendo a un’inaccettabile esibizione, addirittura a un’istituzionalizzazione della crudeltà” da parte di Donald Trump.

La gestione dell’immigrazione di Trump e Giorgia Meloni

Nel passaggio dell’intervista su Donald Trump e migranti, Marina Berlusconi non cita Giorgia Meloni ma, nel recente passato, i modi di gestire l’immigrazione da parte del presidente Usa e del Governo italiano (dai centri realizzati dal Governo in Albania al caso Almasri) sono stati messi in parallelo in diverse occasioni.

Lucia Annunziata, nel mese di gennaio, ospite di Otto e mezzo, aveva per esempio detto: “La prima operazione che ha fatto Trump è stata mandare l’esercito a chiudere il muro. Trump ha dato un calcio ai migranti, noi abbiamo dato il principale controllore dell’immigrazione clandestina alla Libia (il riferimento è ad Almasri, ndr). C’è un punto in comune: non fare entrare quelli che cercano di farlo”.

Marina Berlusconi contro il Governo Meloni sui diritti civili

In un’intervista al Corriere della Sera risalente al giugno 2024, Marina Berlusconi aveva invece fatto esplicito riferimento al Governo Meloni, sottolineando che esistono temi “su cui si può essere più o meno d’accordo”, come per esempio, “i diritti civili“.

La figlia di Silvio Berlusconi, a questo proposito, ha detto: “Se parliamo di aborto, fine vita o diritti Lgbtq, mi sento più in sintonia con la sinistra di buon senso. Ognuno deve essere libero di scegliere”.