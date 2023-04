Boscaiolo morto schiacciato dall'albero che stava tagliando: la tragedia è avvenuta a Monzuno, vicino Bologna

Tragedia sull’Appennino bolognese: un boscaiolo è morto rimanendo schiacciato dall’albero che aveva appena tagliato. Con lui c’era un collega, rimasto indenne.

Schiacciato dall’albero appena tagliato

L’incidente è avvenuto attorno alle 11:20 di sabato 8 aprile in una zona dell’Appennino che ricade nel comune di Monzuno, paese a mezzora d’auto da Bologna.

L’uomo rimasto ucciso aveva 38 anni ed era il titolare di una ditta individuale della zona. Stava lavorando, tagliando tronchi e sfoltendo il bosco, lungo il sentiero della Via degli Dei in località Le Croci di Monzuno.

Fonte foto: Tuttocittà Monzuno è un comune di quasi 6.500 abitanti in provincia di Bologna in Emilia-Romagna. Monzuno fa parte dell’Unione dell’Appennino Bolognese.

Quando l’uomo è rimasto schiacciato dall’albero ad alto fusto che aveva appena tagliato, il collega ha dato immediatamente l’allarme.

Sul posto sono giunti personale del 118, carabinieri della compagnia di Vergato, vigili del fuoco e personale del soccorso alpino della stazione Rocca di Badolo. Attivato anche l’elisoccorso che ha sbarcato personale medico.

I soccorritori hanno liberato la vittima e i sanitari hanno cercato di rianimarla, purtroppo inutilmente.

Sono stati fatti accertamenti sulla zona, anche con la presenza di funzionari della medicina del lavoro, per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Operaio morto nel bosco travolto da un macigno

E a marzo un operaio è morto mentre con alcuni colleghi stava effettuando il trasferimento degli alberi disboscati. La tragedia è avvenuta in località Palam Palè di Berzo Demo, in Alta Valle Camonica.

Il 42enne Martino Febbrari, caposquadra del consorzio forestale dell’Alta Valcamonica nel Bresciano, è stato colpito al torace da un macigno.

Ha lasciato una moglie, un bambino di 4 anni e un figlio ancora nel grembo materno. Alcuni amici di famiglia hanno organizzato una raccolta fondi per permettere alla vedova e agli orfani di affrontare con serenità i prossimi mesi (per informazioni scrivere alla mail perlafamigliadimartino@gmail.com).

Boscaiolo morto sul lavoro in provincia in Val Tartano

Un altro boscaiolo è morto lo scorso settembre a in Lombardia, in provincia di Sondrio. Un ragazzo di 29 anni è morto nella mattinata del 10 settembre 2022 in Val Tartano dopo essere stato travolto da un carrello usato come teleferica per il trasporto del legname.

I morti sul lavoro in Italia

Quelle appena raccontate sono solo alcune delle tragedie avvenute sul posto di lavoro. In Italia ogni giorno muoiono 3 persone per cause correlate alla loro occupazione.

1.090 è il numero totale dei morti sul lavoro in Italia nell’anno 2022. Nello stesso periodo le denunce per infortunio sul lavoro sono state 697.773.